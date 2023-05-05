MEB son dakika 15-16-17-18-19 Mayıs 2023 okul tatili birleştirilecek mi? 15 Mayıs-19 Mayıs 2023 arası okullar tatil mi? 1 hafta ara verilecek mi?

Mayıs ayıyla birlikte tatil günleri hakkında aramalar hız kazandı. 14 Mayıs Pazar günü yapılacak seçimlerin ardından öğrenciler ve öğretmenler gözünü 15 Mayıs ve 19 Mayıs tatiline çevirmiş durumda. Hem öğretmenlerin bir kısmının sandıklarda görevli olması hem de seçim sandıklarının okullara kurulacak olması 15 Mayıs Pazartesi günü okulların durumu ne olacak sorusunu akıllara getirdi. Öte yandan aynı haftaya denk gelen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle tatillerin birleştirilip birleştirilmeyeceği de merak edildi. Peki, 15 Mayıs-19 Mayıs 2023 arası okullar tatil mi? MEB son dakika 15-16-17-18-19 Mayıs 2023 okul tatili birleştirilecek mi? İşte merak edilenler!