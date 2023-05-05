MEB son dakika 15-16-17-18-19 Mayıs 2023 okul tatili birleştirilecek mi? 15 Mayıs-19 Mayıs 2023 arası okullar tatil mi? 1 hafta ara verilecek mi?
2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri 14 Mayıs Pazar günü yapılacak ve bu nedenle gözler 15 Mayıs tarihine çevrildi. Ancak, henüz 15 Mayıs-19 Mayıs arası okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda net bir açıklama yapılmadı.Milli Eğitim Bakanlığı tarafından son dakikada bir açıklama yapılmadığı sürece, 15-16-17-18-19 Mayıs tarihleri arasında okulların birleştirilerek 1 hafta tatil verilip verilmeyeceği de bilinmemektedir. Bu nedenle, öğrenci ve velilerin tatil konusunda resmi bir açıklama yapılıncaya kadar beklemeleri ve MEB tarafından yapılabilecek açıklamaları takip etmeleri önerilir.
05.05.2023 09:50 - Son Güncelleme: 05.05.2023 09:50
Mayıs ayıyla birlikte tatil günleri hakkında aramalar hız kazandı. 14 Mayıs Pazar günü yapılacak seçimlerin ardından öğrenciler ve öğretmenler gözünü 15 Mayıs ve 19 Mayıs tatiline çevirmiş durumda. Hem öğretmenlerin bir kısmının sandıklarda görevli olması hem de seçim sandıklarının okullara kurulacak olması 15 Mayıs Pazartesi günü okulların durumu ne olacak sorusunu akıllara getirdi. Öte yandan aynı haftaya denk gelen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle tatillerin birleştirilip birleştirilmeyeceği de merak edildi. Peki, 15 Mayıs-19 Mayıs 2023 arası okullar tatil mi? MEB son dakika 15-16-17-18-19 Mayıs 2023 okul tatili birleştirilecek mi? İşte merak edilenler!