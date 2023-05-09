Mahmut Özer açıkladı öğrenciler sevinçten havalara uçtu! MEB'den çifte tatil müjdesi! Anasınıfı, ilkokul, ortaokul, lise...
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrenciler ve öğretmenler için sevindirici bir kararı duyurdu. MEB, yeni kararını açıklayarak haftalık programda önemli bir değişiklik yapılacağını duyurdu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından yapılan açıklama ile öğrencilere çifte tatil müjdesi verildi.
MEB'den öğrencilere sevindiren tatil müjdesi! Milyonlarca öğrenci sevinçten havalara uçacak! Bu ay anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise öğrenciler toplam 3 kez tatil yapacak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den peş peşe son dakika açıklamalar gelmeye devam ediyor. Bakan Özer'in açıklamasına göre önümüzdeki hafta sadece 4 gün okul var. 14 Mayıs seçimleri yaklaşırken öğrencileri ilgilendiren karar da çıktı. 15 Mayıs'ta okul var mı sorusuna yanıt geldi. Öte yandan 19 Mayıs tatili de yaklaşıyor. İşte detaylar...
SEÇİMDEN SONRAKİ GÜN OKULLAR TATİL EDİLDİ
1 Mayıs tatilini geride bırakırken seçimden sonraki gün için de 'tatil' açıklaması geldi. Bakan Özer ''Seçimden sonra eğitime 1 gün ara vereceğiz. Öğretmenlerimizi de idari izinli sayacağız. '' dedi.
Buna göre önümüzdeki hafta öğrenciler Pazartesi izinli olacak. Böylelikle 4 gün derse gidip hafta sonu dahil toplam 3 gün tatil yapacaklar.