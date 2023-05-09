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Haberler Eğitim Mahmut Özer açıkladı öğrenciler sevinçten havalara uçtu! MEB'den çifte tatil müjdesi! Anasınıfı, ilkokul, ortaokul, lise...

Mahmut Özer açıkladı öğrenciler sevinçten havalara uçtu! MEB'den çifte tatil müjdesi! Anasınıfı, ilkokul, ortaokul, lise...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrenciler ve öğretmenler için sevindirici bir kararı duyurdu. MEB, yeni kararını açıklayarak haftalık programda önemli bir değişiklik yapılacağını duyurdu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından yapılan açıklama ile öğrencilere çifte tatil müjdesi verildi.

09.05.2023 09:20 - Son Güncelleme: 11.06.2023 21:03
Mahmut Özer açıkladı öğrenciler sevinçten havalara uçtu! MEB’den çifte tatil müjdesi! Anasınıfı, ilkokul, ortaokul, lise...

MEB'den öğrencilere sevindiren tatil müjdesi! Milyonlarca öğrenci sevinçten havalara uçacak! Bu ay anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise öğrenciler toplam 3 kez tatil yapacak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den peş peşe son dakika açıklamalar gelmeye devam ediyor. Bakan Özer'in açıklamasına göre önümüzdeki hafta sadece 4 gün okul var. 14 Mayıs seçimleri yaklaşırken öğrencileri ilgilendiren karar da çıktı. 15 Mayıs'ta okul var mı sorusuna yanıt geldi. Öte yandan 19 Mayıs tatili de yaklaşıyor. İşte detaylar...

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Mahmut Özer açıkladı öğrenciler sevinçten havalara uçtu! MEB’den çifte tatil müjdesi! Anasınıfı, ilkokul, ortaokul, lise...

MAYIS AYINDA 3 GÜN TATİL

1 Mayıs İşçi Bayramı, seçim tatili, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ile birlikte Mayıs ayında öğrenciler toplamda 3 kez tatile çıkacak.

Mahmut Özer açıkladı öğrenciler sevinçten havalara uçtu! MEB’den çifte tatil müjdesi! Anasınıfı, ilkokul, ortaokul, lise...

SEÇİMDEN SONRAKİ GÜN OKULLAR TATİL EDİLDİ

1 Mayıs tatilini geride bırakırken seçimden sonraki gün için de 'tatil' açıklaması geldi. Bakan Özer ''Seçimden sonra eğitime 1 gün ara vereceğiz. Öğretmenlerimizi de idari izinli sayacağız. '' dedi.

Buna göre önümüzdeki hafta öğrenciler Pazartesi izinli olacak. Böylelikle 4 gün derse gidip hafta sonu dahil toplam 3 gün tatil yapacaklar.

Mahmut Özer açıkladı öğrenciler sevinçten havalara uçtu! MEB’den çifte tatil müjdesi! Anasınıfı, ilkokul, ortaokul, lise...

19 MAYIS TATİLİ

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, bu yıl cuma gününe denk gelmektedir. 19 Mayıs tarihi resmi tatiller arasında yer almaktadır. Bu sebeple kamu kurumları, üniversiteler, okullar, borsa, bankalar, noter ve aile hekimliği kapalı olacak.

Mahmut Özer açıkladı öğrenciler sevinçten havalara uçtu! MEB’den çifte tatil müjdesi! Anasınıfı, ilkokul, ortaokul, lise...

Ülkemizde resmi tatil günlerinde okullar eğitim öğretim faaliyetlerine ara vermektedir. 19 Mayıs resmi tatil olduğundan okullar kapalı olacak.

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