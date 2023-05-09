Mahmut Özer açıkladı öğrenciler sevinçten havalara uçtu! MEB’den çifte tatil müjdesi! Anasınıfı, ilkokul, ortaokul, lise...

MEB'den öğrencilere sevindiren tatil müjdesi! Milyonlarca öğrenci sevinçten havalara uçacak! Bu ay anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise öğrenciler toplam 3 kez tatil yapacak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den peş peşe son dakika açıklamalar gelmeye devam ediyor. Bakan Özer'in açıklamasına göre önümüzdeki hafta sadece 4 gün okul var. 14 Mayıs seçimleri yaklaşırken öğrencileri ilgilendiren karar da çıktı. 15 Mayıs'ta okul var mı sorusuna yanıt geldi. Öte yandan 19 Mayıs tatili de yaklaşıyor. İşte detaylar...