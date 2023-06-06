MEB’den flaş karar, 3 ay müjde! Erkene çekildi denmişti! Yeni Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den ilk açıklama! Anaokulu, ilkokul, ortaokul, liseler okula...
Okullarına kapanmasına çok az bir süre kaldı. Haziran ayına girmemizle birlikte Milli Eğitim Bakanlığından gelen son dakika açıklamalar yakından takip edilmeye başlandı. İkokul, ortaokul, lisede okuyan milyonlarca öğreci 16 Haziran'da karnelerini alacak. Cuma günü itibariyle anaokulu, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf öğrencileri yaz tatiline başlamış olacak. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni Milli Eğitim Bakanı Prof.Dr. Yusuf Tekin'den ilk açıklama geldi. İşte detaylar...
06.06.2023 08:36 - Son Güncelleme: 06.06.2023 08:36
Okulların kapanacağı tarih ve karnelerin öğrencilerle buluşacağı zaman dilimi netleşti. Milli Eğitim Bakanlığı akademik takvimine göre okulların kapanmasına 10 gün kaldı. 16 Haziran 2023 Cuma günü öğrencilere karneleri dağıtılacak ve 3 aylık yaz tatili başlayacak. Bir süredir yaz tatilinin kaç gün süreceği merak ediliyor. Bir yandan da okulların erken kapanacağına yönelik iddialar sosyal medyada çok dolanıyor. İşte detaylar ve Yeni Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den ilk açıklamalar...
Mahmut Özer Milli Eğitim Bakanlığı görevini Prof.Dr. Yusuf Tekin'e teslim etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni Milli Eğitim Bakanı Prof.Dr. Yusuf Tekin'den de ilk açıklama geldi.