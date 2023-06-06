MEB’den flaş karar, 3 ay müjde! Erkene çekildi denmişti! Yeni Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den ilk açıklama! Anaokulu, ilkokul, ortaokul, liseler okula...

Okulların kapanacağı tarih ve karnelerin öğrencilerle buluşacağı zaman dilimi netleşti. Milli Eğitim Bakanlığı akademik takvimine göre okulların kapanmasına 10 gün kaldı. 16 Haziran 2023 Cuma günü öğrencilere karneleri dağıtılacak ve 3 aylık yaz tatili başlayacak. Bir süredir yaz tatilinin kaç gün süreceği merak ediliyor. Bir yandan da okulların erken kapanacağına yönelik iddialar sosyal medyada çok dolanıyor. İşte detaylar ve Yeni Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den ilk açıklamalar...