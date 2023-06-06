MEZUN ÖĞRENCİ KARNE GÖRÜŞÜ 2023! İlkokul, ortaokul, lise karne görüşü örnekleri! 2. dönem 1,2,3,4,5,6,7,8. sınıf öğretmen karne görüşü! Yaratıcı, yeni...
Yaratıcı, yeni, özel karne görüşleri, okulların kapanmasına az bir süre kala sıkça araştırılmaya başlandı. Bu yıl karneler 16 Haziran'da dağıtılacak. Ardından yaz tatili başlayacak. Milyonlarca anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise öğrencisi 3 aylık yaz tatilini heyecanla bekliyor. Karne günü yaklaşırken karne görüşleri gündeme geldi. İşte MEZUN ÖĞRENCİ KARNE GÖRÜŞÜ 2023! İlkokul, ortaokul, lise karne görüşü örnekleri! 2. dönem 1,2,3,4,5,6,7,8. sınıf öğretmen karne görüşü tüm sınıflar, başarılı, başarısız öğrenciler için karne yorumları...
İlkokul, ortaokul, lise, mezun karne görüşü örnekleri araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) akademik takvimine göre; okullar 16 Haziran 2023'te kapanacak ve öğrenciler bu tarihte karnelerini alacak. Böylelikle yaz tatili başlamış olacak. 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı da 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak. Peki 2. dönem 1,2,3,4,5,6,7,8. sınıf öğretmen karne görüşü örnekleri neler? İşte MEZUN ÖĞRENCİ KARNE GÖRÜŞÜ 2023! İlkokul, ortaokul, lise karne görüşü örnekleri!
2. DÖNEM KARNE GÖRÜŞÜ 2023
Bu kadar zorluk arasında ancak senin kadar harika biri bu başarıyı gösterebilirdi. Tebrikler.
Ders içi ve ders dışındaki davranışlarıyla beni çok mutlu ettiğin için teşekkür ederim.
Belki çok yorulduğun dönemin son gününde karne notların seni dinlendirecektir. İlk tebrik eden ben olmak istedim. İyice dinlen ikinci dönem daha iyisini bekliyorum senden.
Saygı, sevgi, azim, zekâ seni anlatan sadece birkaç kelime Tebrikler.
Başarılarının bir ömür boyu devam etmesini temenni ederim.
Dünyanın en şanslı öğretmeniyim çünkü dünyanın en harika öğrencisi bende. Tebrikler.
Güler yüzün, neşen hepimizi sarıp kucakladı. Bu neşen ve başarının tüm hayatın boyunca seninle birlikte olması temenni ediyorum.