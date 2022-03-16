MEB resmen duyurdu, mutlaka olacak! Milli Eğitim Bakanı Özer’den flaş açıklama! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Kısa süre içerisinde...

MEB son dakika gelişmesini duyurdu. Bakan Mahmut Özer detayları bir bir açıkladı. Bir önceki gün Kabine Toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 bin anaokulu ve 40 bin yeni ana sınıfı yapılacağını müjdeledi. Bakan Özer de bu kapsamda öğretmen atamalarında da ağırlığın okul öncesi eğitimde olacağını belirtti. Ancak diğer alanlarda da öğretmen alımının mutlaka yapılacak. İşte eğitim gündemine ilişkin yeni gelişmeler...