MEB düğmeye bastı süreç başlıyor! Mahmut Özer: Önümüzdeki hafta itibariyle... Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti ve flaş haberi resmen duyurdu!

Yani iki tane kız çocuğumuzdan bir tanesi ancak liseye gidiyordu. Bugün bu oran yüzde 88. Hemen hemen tüm kız çocuklarımız eğitimle buluşuyorlar. Asıl çarpıcı olan şey yükseköğretimde. 2000'li yıllarda kadınlarımızın yükseköğretimde okullaşma oranı sadece yüzde 11'di. Bugün yüzde 48,7 ve erkeklerin yükseköğretimdeki okullaşma oranı yüzde 40'lar seviyesinde.