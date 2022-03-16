⏰16 MART ÇARŞAMBA KAR TATİLİ OLAN İLLER TAM LİSTE! Bugün okul var mı, tatil mi? Gümüşhane, Giresun, Ordu, Artvin, Batman, Samsun...

⏰16 MART ÇARŞAMBA KAR TATİLİ OLAN İLLER TAM LİSTE! Bugün okullar var mı, yok mu merak ediliyor. Milyonlarca öğrenci, öğretmen ve veli Valilik açıklamalarını yakından takip ediyor. 15 Mart Salı günü Trabzon, Ağrı, Batman, Muş, Rize, Iğdır, Bingöl, Samsun, Giresun'da okullar 1 günlük tatil edilmişti. Gözler bu kez 16 Mart Çarşamba gününde. Peki Bugün okul var mı? Gümüşhane, Giresun, Ordu, Artvin, Batman, Samsun'da okullar tatil mi? İşte Valilik son dakika duyuruları...