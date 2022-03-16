⏰16 MART ÇARŞAMBA KAR TATİLİ OLAN İLLER TAM LİSTE! Bugün okul var mı, tatil mi? Gümüşhane, Giresun, Ordu, Artvin, Batman, Samsun...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü o illerde yaşayan vatandaşları uyardı. 16 Mart Çarşamba günü için kuvvetli kar yağışı çığ tehlikesini de beraberinde getiriyor. Buzlanma ve donunda beklendiği bir çok ilde eğitime ara verildi. Meteoroloji'nin duyurusu sonrası 81 ildeki vatandaşlar bulundukları illerde okulların tatil edilip edilmediğini araştırmaya başladı. Peki Bugün okul var mı, tatil mi? Gümüşhane, Giresun, Ordu, Artvin, Batman, Samsun'da okullarda ders işlenecek mi? İşte 16 mart Çarşamba kar tatili olan illerin tam listesi...
⏰16 MART ÇARŞAMBA KAR TATİLİ OLAN İLLER TAM LİSTE! Bugün okullar var mı, yok mu merak ediliyor. Milyonlarca öğrenci, öğretmen ve veli Valilik açıklamalarını yakından takip ediyor. 15 Mart Salı günü Trabzon, Ağrı, Batman, Muş, Rize, Iğdır, Bingöl, Samsun, Giresun'da okullar 1 günlük tatil edilmişti. Gözler bu kez 16 Mart Çarşamba gününde. Peki Bugün okul var mı? Gümüşhane, Giresun, Ordu, Artvin, Batman, Samsun'da okullar tatil mi? İşte Valilik son dakika duyuruları...
Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen Twitter hesabından "Perşembe akşamından itibaren kuzey bölgeler Soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek. Cuma, cumartesi ve pazar günü Marmara ve Karadeniz Bölgesi karla karışık yağmur ve kar yağışı alacak. Geçen haftaki sistemden bir kademe daha zayıf olacak" açıklamasında bulundu.
METEOROLOJİ'DEN YENİ HAVA DURUMU RAPORU
Meteoroloji'nin son hava durumu tahmin raporuna göre Türkiye perşembe gününden itibaren yeni soğuk ve yağışlı hava sistemi etkisi altına girecek. Perşembe günü İstanbul'da yağmur, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Ankara ve İç Anadolu genelinde ise kar yağışı etkili olacak.
İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?
Havanın soğumasıyla birlikte İstanbul'da cuma günü kar yağışı görülecek. Kar yağışı cumartesi ve pazar günleri de devam edecek. Pazartesi günü İstanbul'da havanın biraz ısınmasıyla karla karışık yağmur, kentin yükseklerinde yine kar, salı günü ise kent genelinde kar yağışı bekleniyor.