MEB kararı verdi uygulama başladı! İstanbul ana sınıfı, ilkokul, ortaokul, liste ders saatleri değişikliği! Valilik yeni ders süreleri...

İstanbul'da ikili eğitim yapılan 34 ilçede ders saatlerinde değişikliğe gidildi. Alınan yeni karara göre, daha verimli bir eğitim süreci sağlamak amacıyla 40 dakika olan ders süresi 35 dakikaya indirildi. Bu düzenlemenin, özellikle sabah ve öğle grupları arasında yaşanan yoğunlukların azaltılması ve öğrencilerin derslerden daha iyi faydalanabilmesi için yapıldığı belirtildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, değişikliğin okullar arası koordinasyonu artıracağı ve eğitim kalitesine olumlu katkı sağlayacağı ifade edildi.
🏫 VALİLİKLERE YETKİ VERİLDİ
Derslerin başlama ve bitiş saatlerinin belirlenmesi konusunda yetki valiliklere bırakıldı. MEB'in genelgesinde, derslerin eğitim ve öğretimi aksatmayacak şekilde planlanması gerektiği vurgulandı. Özellikle gün doğumu ve batımı gibi faktörler ile öğrencilerin okul ulaşımındaki zorluklar dikkate alınarak düzenlemelerin yapılması istendi.
📌 İSTANBUL'DA DERS SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ?
İstanbul Valiliği, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) genelgesine dayanarak 34 ilçede ikili eğitim yapan okullarda ders saatlerinde değişiklik yaptı.