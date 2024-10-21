MEB kararı verdi uygulama başladı! İstanbul ana sınıfı, ilkokul, ortaokul, liste ders saatleri değişikliği! Valilik yeni ders süreleri...

İstanbul'da ikili eğitim yapılan 34 ilçede ders saatlerinde değişikliğe gidildi. Alınan yeni karara göre, daha verimli bir eğitim süreci sağlamak amacıyla 40 dakika olan ders süresi 35 dakikaya indirildi. Bu düzenlemenin, özellikle sabah ve öğle grupları arasında yaşanan yoğunlukların azaltılması ve öğrencilerin derslerden daha iyi faydalanabilmesi için yapıldığı belirtildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, değişikliğin okullar arası koordinasyonu artıracağı ve eğitim kalitesine olumlu katkı sağlayacağı ifade edildi.