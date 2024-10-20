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MEB genelge yolladı! Valilikten ders süresi kararı! İstanbul'da hangi ilçelerde saatler değişti?

İstanbul'daki ikili eğitim veren okullarda ders süreleri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) genelgesi doğrultusunda 40 dakikadan 35 dakikaya düşürüldü. 34 ilçedeki okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumları için geçerli olan bu değişiklik, öğrencilerin sabah erken saatlerde okula gitmelerini ve akşam hava kararmadan okuldan çıkmalarını sağlayacak. İşte o ilçeler...

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Giriş Tarihi :20 Ekim 2024 , 14:28 Güncelleme Tarihi :20 Ekim 2024 , 15:05
MEB genelge yolladı! Valilikten ders süresi kararı! İstanbul’da hangi ilçelerde saatler değişti?

Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla 81 ilin valiliğine bir genelge gönderildi. Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta uygulanan mevcut ileri saat uygulamasının sürdürülmesinin kararlaştırıldığı hatırlatılan genelgede derslerin başlangıç ve bitiş saatlerinin eğitim ve öğretimi aksatmayacak şekilde düzenlenmesi ve öğrencilerin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları istendi.

MEB genelge yolladı! Valilikten ders süresi kararı! İstanbul’da hangi ilçelerde saatler değişti?

DERS SAATİ 35 DAKİKAYA DÜŞÜRÜLDÜ

Bu anlamda ilk uygulama İstanbul'da hayata geçirildi. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre kış mevsimine doğru gün süresinin kısalması, derslere başlama saatinin çok erken, ders çıkış saatinin ise geç olması ve buna bağlı öğrencilerin hava karardığında okula gidip gelmelerinin başta güvenlik sorunu olmak üzere birtakım olumsuzluklara yol açabileceği dikkate alınarak ders saatleri 35 dakikaya düşürüldü.

MEB genelge yolladı! Valilikten ders süresi kararı! İstanbul’da hangi ilçelerde saatler değişti?

21 EKİM'DE BAŞLAYACAK
Yeni ders saatleri kış mevsimi boyunca geçerli olacak. 21 Ekim Pazartesi günü itibariyle başlayacak yeni ders saati uygulamasının Mart 2025'e kadar devam ettirilmesi planlanıyor. Sabah'ta yer alan habere göre;Günler uzadıktan sonra ders saatleri yeniden 40 dakikaya çıkarılacak.

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