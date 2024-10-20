Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla 81 ilin valiliğine bir genelge gönderildi. Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta uygulanan mevcut ileri saat uygulamasının sürdürülmesinin kararlaştırıldığı hatırlatılan genelgede derslerin başlangıç ve bitiş saatlerinin eğitim ve öğretimi aksatmayacak şekilde düzenlenmesi ve öğrencilerin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları istendi.

DERS SAATİ 35 DAKİKAYA DÜŞÜRÜLDÜ

Bu anlamda ilk uygulama İstanbul'da hayata geçirildi. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre kış mevsimine doğru gün süresinin kısalması, derslere başlama saatinin çok erken, ders çıkış saatinin ise geç olması ve buna bağlı öğrencilerin hava karardığında okula gidip gelmelerinin başta güvenlik sorunu olmak üzere birtakım olumsuzluklara yol açabileceği dikkate alınarak ders saatleri 35 dakikaya düşürüldü.