LGS ve YKS adayları dikkat, yayımlandı! Milyonlarca aday bekliyordu! MEB erişime açıldığını duyurdu! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer...

LGS ve YKS adayları dikkat, yayımlandı! MEB erişime açıldığını duyurdu! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bu eğitim öğretim yılı için son olan ve 8 bin sorudan oluşan mayıs ayı yardımcı kaynak paketini öğrencilerimizin istifadesine sunduk. Bu paketle öğrencilerimizle paylaştığımız soru sayısı 70 bine ulaştı.'' diye konuştu. Haziran ayında sınava girmeye hazırlanan milyonlarca öğrenciye yardımcı olacak. Millî Eğitim Bakanlığınca tüm kademe ve sınıf seviyesindeki öğrencilere destek sağlamak amacıyla hazırlanan ve 8 bin sorudan oluşan mayıs ayı yardımcı kaynak paketi, yardimcikaynaklar.meb.gov.tr adresinde!