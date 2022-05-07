72 saat bu ders görülecek! Müfredat değişti! 6, 7 ve 8. sınıfa gelen tüm öğrencileri ilgilendiriyor! MEB kapsamı genişletti! Mahmut Özer...
Ramazan Bayramı tatilinin ardından milyonlarca öğrenci yüz yüze eğitimlerine kaldığı yerden devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, "Bu bayramın ülkemize, milletimize, İslam alemine ve bütün insanlığa huzur, barış, merhamet ve esenlik getirmesini diliyorum. Başta eğitim camiamızın değerli öğretmen ve öğrencileri olmak üzere milletimizin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum. Sevgi, kardeşlik ve muhabbetle nice güzel bayramlara ulaşmak ümidiyle." ifadelerini kullandı. Okullarda eğitim devam ederken Bakanlık da çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda çevre dostu ve sıfır atık konusunda yapılan çalışmalarda gelinen aşamalar paylaşıldı.
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor. 2015'ten itibaren 6, 7 ve 8. sınıflarda seçmeli ders olarak okutulan "Çevre Eğitimi" dersinin adını "Çevre Eğitimi ve iklim değişikliği" olarak değiştiren Milli Eğitim Bakanlığı yeni bir gelişmeyi duyurdu. Güncellenen müfredata göre öğrenciler 6, 7 ve 8. sınıflarda 2022-2023 eğitim öğretim yılından itibaren haftada 2 ders saati olmak üzere toplam 72 saat seçmeli olarak derse girecek ve sıfır atık konusunda eğitim alacaklar. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuyla ilgili değerlendirmesinde, çalışma kapsamında, ülke genelindeki halk eğitimi merkezlerinde geri dönüşüm malzemelerinden oluşturulan 525 geri dönüşüm kütüphanesinin tamamlandığı belirtti. İşte detaylar...
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), çevre dostu ve sıfır atık konusunda hayata geçirilen projeler hakkında bilgi verdi. Bu projeler kapsamında oluşturulan geri dönüşüm kütüphane sayısı 525'e ulaştı. Bakanlığın hedefte ise her ilde en az bir geri dönüşüm kütüphanesi oluşturmak bulunuyor.
İlki Ağrı'da kuruldu
MEB'in Kütüphanesiz Okul Kalmayacak projesi kapsamında okullarda sıfır atık yaklaşımıyla oluşturduğu geri dönüşüm kütüphanelerinin ilki Ağrı'da açıldı. Burada Erol Parlak Güzel Sanatlar Lisesi'nin kütüphanesi atık malzemelerle yapıldı.
Kullanılmayan tahtalar, sıralar, masalar, demirler, kâğıtlar, camlar, kasalar, kutular, lastikler, bilgisayar parçaları, müzik aletleri, dolaplar, kablo makaraları, tekstil malzemeleri "Sıfır Atık" projesi kapsamında öğretmen ve öğrenciler tarafından dönüştürülerek masa, kitaplık rafı, sandalye, sehpa, aksesuar ve aydınlatma ürünleri olarak kütüphanede kullanıma uygun hâle getirildi.
1000 okul belirlendi
Öğrencilerde çevre bilincini oluşturmak amacıyla adımlar atan MEB'in çok önem verdiği projelerden biri de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte hayata geçirdiği Çevre Dostu 1000 Okul Projesi. Bu kapsamda Türkiye genelinde ilkokullar ağırlıklı olmak üzere temel eğitim seviyesinde bin okul belirlendi. Bakanlığın bu projesiyle okulların enerji ihtiyacının enerji panelleriyle karşılanması, yemekhane atıklarının kompost gübre haline getirilip çiçek yetiştirilmesi, yağmur sularının değerlendirilmesi hedefleniyor.