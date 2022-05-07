72 saat bu ders görülecek! Müfredat değişti! 6, 7 ve 8. sınıfa gelen tüm öğrencileri ilgilendiriyor! MEB kapsamı genişletti! Mahmut Özer...

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor. 2015'ten itibaren 6, 7 ve 8. sınıflarda seçmeli ders olarak okutulan "Çevre Eğitimi" dersinin adını "Çevre Eğitimi ve iklim değişikliği" olarak değiştiren Milli Eğitim Bakanlığı yeni bir gelişmeyi duyurdu. Güncellenen müfredata göre öğrenciler 6, 7 ve 8. sınıflarda 2022-2023 eğitim öğretim yılından itibaren haftada 2 ders saati olmak üzere toplam 72 saat seçmeli olarak derse girecek ve sıfır atık konusunda eğitim alacaklar. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuyla ilgili değerlendirmesinde, çalışma kapsamında, ülke genelindeki halk eğitimi merkezlerinde geri dönüşüm malzemelerinden oluşturulan 525 geri dönüşüm kütüphanesinin tamamlandığı belirtti. İşte detaylar...