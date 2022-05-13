Resmi Gazete'de yayımlandı! Milli Eğitim Bakanlığı düğmeye bastı! Artık değişti! MEB'den flaş karar, yazılı ve sözlü sınavlar kaldırıldı!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde bazı değişikler yapıldı. Bu değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (f), (g), (s), (u) ve (ü) bentleri yürürlükten kaldırıldı. Ayrıca 15 ila 26 ncı maddeleri ile 54 üncü ve geçici 6 ncı maddeleri ve Ek-3 Performans Değerlendirme Formu ile Ek-4 Aday Öğretmen Sözlü Sınav Değerlendirme Formu yürürlükten kaldırıldı. Peki Yürürlükten kaldırılan maddeler ile birlikte neler değişecek? İşte detaylar...