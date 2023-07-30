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KPSS SORU VE CEVAPLARI 2023! KPSS Alan Bilgisi A-B-C soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı mı? Full tamamı PDF indir!

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi Oturumları 29-30 Temmuz'da gerçekleştirildi. ÖABT sınavının da 6 Ağustos'ta yapılacağı açıklandı. KPSS sınavlarına katılan adaylar sıklıkla soru kitapçığı ve cevap anahtarını araştırıyor. Peki KPSS soru ve cevapları yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? İşte KPSS Alan Bilgisi 1.2. oturum cevap anahtarı FULL PDF...

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Giriş Tarihi 30 Temmuz 2023, 12:03 Güncelleme 30 Temmuz 2023, 12:03
KPSS SORU VE CEVAPLARI 2023! KPSS Alan Bilgisi A-B-C soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı mı? Full tamamı PDF indir! 1

KPSS soru kitapçığı ve cevap anahtarı adayların gündeminde yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından KPSS sınav takvimi yayınlandı. Buna göre Alan Bilgiis sınavları 29-30 Temmuz tarihlerinde düzenlendi. Gözler şimdi soru kitapçığı ve cevap anahtarında. Peki KPSS Alan Bilgisi A-B-C soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı mı?

KPSS SORU VE CEVAPLARI 2023! KPSS Alan Bilgisi A-B-C soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı mı? Full tamamı PDF indir! 2

KPSS SORU VE CEVAPLARI 2023!

KPSS 2023 Alan Bilgisi 1. ve 2. oturuma ait cevap anahtarları henüz erişime açılmadı. Soru kitapçığı ve cevap anahtarının önümüzdeki saatlerde açıklanması bekleniyor. ÖSYM kitapçığı yayınlar yayınlamaz haberimizde yer verilecektir.

KPSS SORU VE CEVAPLARI 2023! KPSS Alan Bilgisi A-B-C soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı mı? Full tamamı PDF indir! 3

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan takvim sonrasında KPSS sonuç tarihi belli oldu.

Buna göre; KPSS Lisans, Alan Bilgisi, ÖABT sınav sonuçları 25 Ağustos'ta açıklanacak.

ÖSYM 2023 SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

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