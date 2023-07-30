KPSS SORU VE CEVAPLARI 2023! KPSS Alan Bilgisi A-B-C soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı mı? Full tamamı PDF indir!

KPSS soru kitapçığı ve cevap anahtarı adayların gündeminde yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından KPSS sınav takvimi yayınlandı. Buna göre Alan Bilgiis sınavları 29-30 Temmuz tarihlerinde düzenlendi. Gözler şimdi soru kitapçığı ve cevap anahtarında. Peki KPSS Alan Bilgisi A-B-C soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı mı?
KPSS SORU VE CEVAPLARI 2023!
KPSS 2023 Alan Bilgisi 1. ve 2. oturuma ait cevap anahtarları henüz erişime açılmadı. Soru kitapçığı ve cevap anahtarının önümüzdeki saatlerde açıklanması bekleniyor. ÖSYM kitapçığı yayınlar yayınlamaz haberimizde yer verilecektir.
KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan takvim sonrasında KPSS sonuç tarihi belli oldu.
Buna göre; KPSS Lisans, Alan Bilgisi, ÖABT sınav sonuçları 25 Ağustos'ta açıklanacak.