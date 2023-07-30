KPSS SORU VE CEVAPLARI 2023! KPSS Alan Bilgisi A-B-C soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı mı? Full tamamı PDF indir!

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KPSS soru kitapçığı ve cevap anahtarı adayların gündeminde yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından KPSS sınav takvimi yayınlandı. Buna göre Alan Bilgiis sınavları 29-30 Temmuz tarihlerinde düzenlendi. Gözler şimdi soru kitapçığı ve cevap anahtarında. Peki KPSS Alan Bilgisi A-B-C soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı mı?