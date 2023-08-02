Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 'Tedbir alınacak' diyerek duyurdu! MEB'den kritik karar, yasaklanacak! 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflarda...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okulların açılmasına az bir süre kala yaptığı son dakika açıklamasında, öğretmenler ve velilerin cep telefonu ve tablet kullanımı konusundaki yakınmalarını dile getirdi. Bakan Tekin, "Öğretmenler ve veliler bu konudan yakınıyorlar. Dolayısıyla okulların tamamı için değil ama dersliklere sokulmasıyla ilgili bir tedbir alınmasının faydalı olacağını düşünüyorum" ifadesini kullandı.
Milyonlarca öğrenciyi kapsıyor, yasak yolda! Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin detayları tek tek açıkladı. Yaz tatilinde olan öğrenciler için geri sayım başladı. 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimi MEB tarafından yayınlandı. Buna göre okullar 11 Eylül 2023 Pazartesi günü açılacak. Ders zilinin çalmasına az bir süre kala yeni kararlar da gündeme geldi. Bunda göre okullarda cep telefonu ve tablet kullanımı ile ilgili çalışmalar yapılıyor. Bakan Tekin '' Hepsini tek pakette değerlendirip bir tedbir almakta fayda var." ifadelerini kullandı. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflarda...
ÖĞRENCİLER DİKKAT, YENİ DÖNEMDE...
Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, A Haber canlı yayınında eğitim gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları cevapladı.
Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamalarına ilişkin bir soru üzerine "Atama bekleyen öğretmenlerle ilgili detaylı konuşacağız ama hepsini anlıyorum, kuşkusuz üniversite lisans programlarından mezun oldular, aileleri beklenti içinde, kendileri beklenti içinde... Biz de nihayetinde millî eğitim ailesine yeni fertlerin katılmasını arzu ediyoruz ama bunun hepsinin bir prosedürü var, elimizden geldiğince o arkadaşların problemlerini de çözeceğiz." şeklinde konuştu.