Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 'Tedbir alınacak' diyerek duyurdu! MEB'den kritik karar, yasaklanacak! 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflarda...

1

Milyonlarca öğrenciyi kapsıyor, yasak yolda! Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin detayları tek tek açıkladı. Yaz tatilinde olan öğrenciler için geri sayım başladı. 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimi MEB tarafından yayınlandı. Buna göre okullar 11 Eylül 2023 Pazartesi günü açılacak. Ders zilinin çalmasına az bir süre kala yeni kararlar da gündeme geldi. Bunda göre okullarda cep telefonu ve tablet kullanımı ile ilgili çalışmalar yapılıyor. Bakan Tekin '' Hepsini tek pakette değerlendirip bir tedbir almakta fayda var." ifadelerini kullandı. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflarda...