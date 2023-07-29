Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı, adayların gündeminde önemli bir yer tutmaktadır. Bu sınav, öğretmenlik alanında çalışmak isteyen adayların alan bilgisi seviyesini ölçmek amacıyla düzenlenir. 29-30 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek olan KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavına katılacak adaylar, gözlerini ve kulaklarını ÖSYM duyurularına çevirmiş durumdadır. Sınavın ardından ise adaylar, sınavda çıkan soru ve cevapların yayınlanmasını merak etmektedirler. KPSS sınavlarında çıkan soru ve cevaplar, genellikle sınavın hemen ardından yayınlanmaz. ÖSYM, sınavın tamamlanmasından sonra soru kitapçıklarını adaylara dağıtır ve itiraz sürecine ilişkin bilgi verir.
KPSS Alan Bilgisi sınavları 1. ve 2. oturum soru kitapçığı - cevap anahtarı gündemde adaylar tarafından araştırılıyor. ÖSYM tarafından yayınlanan 2023 sınav takvimine göre KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) 1.Gün 29 Temmuz'da KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) 2.Gün 30 Temmuz'da uygulanacak. Sonuçların da 25 Ağustos'ta açıklanacağı bildirildi. Peki 2023 KPSS Alan Bilgisi sınavı soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? İşte yanıtı...
KPSS KİTAPÇIK: OSYM.GOV.TR ALAN BİLGİSİ A-B-C-D SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI
2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) soru ve cevapları yayınlanır yayınlanmaz haberimizde eklenecektir.
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KPSS ALAN BİLGİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
👉KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum
29 Temmuz 2023, Saat: 10.15
(Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri)