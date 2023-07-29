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KPSS Alan Bilgisi sınavları 1. ve 2. oturum soru kitapçığı - cevap anahtarı gündemde adaylar tarafından araştırılıyor. ÖSYM tarafından yayınlanan 2023 sınav takvimine göre KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) 1.Gün 29 Temmuz'da KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) 2.Gün 30 Temmuz'da uygulanacak. Sonuçların da 25 Ağustos'ta açıklanacağı bildirildi. Peki 2023 KPSS Alan Bilgisi sınavı soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? İşte yanıtı...