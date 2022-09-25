25 Eylül KPSS 2022 alan bilgisi A-B-C-D soru kitapçığı ve cevap anahtarı günün en çok araştırılan konuların başında geliyor. ÖSYM tarafından ertelenen KPSS sınavları 18 Eylül itibariyle uygulanmaya başlandı. Geçtiğimiz hafta lisans sınavı tamamlanırken, 24-25 Eylül'de de KPSS alan bilgisi 1. ve 2. gün oturumları gerçekleştirildi. Adaylar sınavdan çıkar çıkmaz soru kitapçığı ve cevap anahtarları hakkında araştırmalara koyuldu. İşte KPSS alan bilgisi A-B-C-D soru kitapçığı ve cevap anahtarı! 25 Eylül KPSS 2022 soru ve cevapları FULL PDF İNDİR ÖSYM! osym.gov.tr KPSS Maliye, Muhasebe, Hukuk cevapları!