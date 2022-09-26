KPSS zor muydu, kolay mıydı? KPSS soruları nasıldı? KPSS ÖĞRENCİ YORUMLARI TWİTTER 2022! Muhasebe, Maliye, İktisat, Hukuk, İşletme, İstatislik, ÇEKO...

KPSS 2022 sınavlarına katılan adaylar sosyal medyada kendisi gibi sınava giren diğer adayların sorular hakkındaki sorularını merak ediyor. Bu yıl lisans sınavı 18 Eylül'de uygulanırken, alan bilgisi oturumları da 24-25 Eylül tarihlerinde uygulandı. Bu noktada Twitter ve Facebook'ta yapılan değerlendirmeler araştırılıyor. Peki KPSS zor muydu, kolay mıydı? KPSS alan bilgisi soruları nasıldı? İşte KPSS ÖĞRENCİ YORUMLARI TWİTTER- FACEBOOK 2022! Muhasebe, Maliye, İktisat, Hukuk, İşletme, İstatislik, ÇEKO...