KPSS zor muydu, kolay mıydı? KPSS soruları nasıldı? KPSS ÖĞRENCİ YORUMLARI TWİTTER 2022! Muhasebe, Maliye, İktisat, Hukuk, İşletme, İstatislik, ÇEKO...
KPSS alan bilgisi zor muydu, kolay mıydı adaylar tarafından sıklıkla araştırılmaya başlandı. KPSS 2022 alan bilgisi 1. gün 24 Eylül Cumartesi, 2.gün 25 Eylül Pazar günü gerçekleştirildi. Kamuya atanmak isteyenlerin ter döktüğü Kamu Personel Seçme Sınavı ile ilgili bir çok soru gündemde yer alıyor. Peki KPSS alan bilgisi soruları nasıldı? İşte Muhasebe, Maliye, İktisat, Hukuk, İşletme, İstatislik, ÇEKO KPSS alan bilgisi ÖĞRENCİ YORUMLARI TWİTTER-FACEBOOK 2022!
KPSS 2022 sınavlarına katılan adaylar sosyal medyada kendisi gibi sınava giren diğer adayların sorular hakkındaki sorularını merak ediyor. Bu yıl lisans sınavı 18 Eylül'de uygulanırken, alan bilgisi oturumları da 24-25 Eylül tarihlerinde uygulandı. Bu noktada Twitter ve Facebook'ta yapılan değerlendirmeler araştırılıyor. Peki KPSS zor muydu, kolay mıydı? KPSS alan bilgisi soruları nasıldı? İşte KPSS ÖĞRENCİ YORUMLARI TWİTTER- FACEBOOK 2022! Muhasebe, Maliye, İktisat, Hukuk, İşletme, İstatislik, ÇEKO...
ÖSYM 2022 KPSS SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ
KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS sonuçlar 21 Ekim 2022 tarihinde https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden ilan edilecek.
ÖSYM tarafından 31 Temmuz'da düzenlenen oturumların iptal edilmesinin ardından ertelenen 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi birinci ve ikinci oturumu dün düzenlenmişti.
Adaylara, işletme, muhasebe, istatistik testlerindeki 120 soruyu yanıtlamaları için 160 dakika süre tanındı.