sonuc.osym.gov.tr TUS sonuç sınav sorgulama EKRANI! 2. dönem TUS taban PUANLARI ve KONTENJANLARI 2022! TUS tercihleri ne zaman başlayacak?
TUS sınav sonuçlarıyla ilgili beklenen duyuru yapıldı. Peki TUS sınav sonuçları AÇIKLANDI MI? sonuc.osym.gov.tr TUS sonuç sorgulama EKRANI! 2. dönem TUS taban PUANLARI ve KONTENJANLARI 2022! Tercihler ne zaman başlayacak?
30.09.2022 08:39 - Son Güncelleme: 30.09.2022 08:40
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ya da Tıpta Uzmanlık Sınavı (kısaca TUS), 4 Eylül 2022 tarihinde ÖSYM tarafından düzenlenmişti. Sınava katılan adaylar sonuçların açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. ÖSYM daha önce sınav sonuçlarının 29 Eylül 2022 tarihinde açıklanacağını duyurmuştu. Peki TUS sınav sonuçları AÇIKLANDI MI? Tercihler ne zaman başlayacak? İşte sonuc.osym.gov.tr TUS sonuç sorgulama EKRANI! 2. dönem TUS taban PUANLARI ve KONTENJANLARI 2022!
29 EYLÜL 2022 TUS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Bir süredir merakla beklenen TUS sınav sonuçları açıklandı. ÖSYM'den son dakika yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;