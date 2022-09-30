sonuc.osym.gov.tr TUS sonuç sınav sorgulama EKRANI! 2. dönem TUS taban PUANLARI ve KONTENJANLARI 2022! TUS tercihleri ne zaman başlayacak?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ya da Tıpta Uzmanlık Sınavı (kısaca TUS), 4 Eylül 2022 tarihinde ÖSYM tarafından düzenlenmişti. Sınava katılan adaylar sonuçların açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. ÖSYM daha önce sınav sonuçlarının 29 Eylül 2022 tarihinde açıklanacağını duyurmuştu. Peki TUS sınav sonuçları AÇIKLANDI MI? Tercihler ne zaman başlayacak? İşte sonuc.osym.gov.tr TUS sonuç sorgulama EKRANI! 2. dönem TUS taban PUANLARI ve KONTENJANLARI 2022!