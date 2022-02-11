Halis Aygün'den milyonlarca YKS adayını ilgilendiren sınav açıklaması! ÖSYM flaş duyuruyu yaptı: Yeni kimlik kartı olan adaylar...

Yükseköğretim Kurumları Sınavı kısaca YKS her yıl ÖSYM tarafından düzenleniyor. Üniversiteye girişte kilit rol oynayan YKS sınavı için başvurular 2022 yılında Şubat ayında alınıyor. Adaylar başvuru işlemlerini Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının yayınladığı kılavuza göre yapacak. Başvurular hakkında ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den adayları ilgilendiren bir açıklama yapıldı. Yeni kimlik kartı olan adaylar dikkat!