Halis Aygün'den milyonlarca YKS adayını ilgilendiren sınav açıklaması! ÖSYM flaş duyuruyu yaptı: Yeni kimlik kartı olan adaylar...
Halis Aygün'den milyonlarca YKS adayını ilgilendiren sınav açıklaması geldi. 18-19 Haziran 2022 tarihlerinde uygulanacak olan YKS sınavına ilişkin ÖSYM Başkanı Halis Aygün sosyal medya hesabından yeni bir bilgi paylaştı. Üniversite hayali kuran lise mezunu adaylar başvurularını 11 Şubat'ta yapmaya başlayacak. ÖSYM tarafından verilen bilgiye göre YKS başvuruları 7 Mart'ta sona erecek. İşte Twitter hesabından paylaşım yapan Aygün'ün o açıklaması...
11.02.2022 12:10
- Son Güncelleme: 11.02.2022 12:28
Yükseköğretim Kurumları Sınavı kısaca YKS her yıl ÖSYM tarafından düzenleniyor. Üniversiteye girişte kilit rol oynayan YKS sınavı için başvurular 2022 yılında Şubat ayında alınıyor. Adaylar başvuru işlemlerini Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının yayınladığı kılavuza göre yapacak. Başvurular hakkında ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den adayları ilgilendiren bir açıklama yapıldı. Yeni kimlik kartı olan adaylar dikkat!