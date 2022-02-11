Tam 9 ay kesintisiz ödeme müjdesi! Geri ödeme yok! BMC burs başvurusu nasıl yapılır? Öğrencilere 1.250 TL para yardımı yapılacak, duyuru geldi!
2. dönemin başlamasıyla birlikte BMC'den burs müjdesi geldi. "BMC İle Gelecek Senin" programı kapsamında en az 1.000 TL en fazla 1.250 TL olmak üzere para yardımı yapılacak. Peki kimler başvurabilir? Üniversiteye yeni başladıysanız, ya da ara sınıf öğrencisiyseniz başvuruda bulunabilirsiniz. 9 ay boyunca ödenecek bu burslar daha sonra öğrencilerden istenmeyecek, yani geri ödemesiz olacak. Başvuru tarihleri duyuruldu, işte detaylar...
Üniversite öğrencilerine bir burs haberi daha geldi. KYK burslarının yanında ek olarak burs almak için araştırmalara koyulan öğrencilere duyuru BMC'den yapıldı. Duyuruya göre ihtiyaç sahibi öğrencilere 1.000 TL ile 1.250 TL arasında burs yardımı yapılacak. Başvuru detayları da tek tek açıklandı. Müracatlar internet üzerinden alınırken, ödemelerin de tam 9 ay boyunca kesintisiz yapılacağı müjdelendi. Peki Peki BMC 2022 burs başvuruları ne zaman ve nasıl yapılır? BMC burs başvuru şartları neler? İşte detaylar...
Lisans eğitimine devam eden, eğitim hayatında başarılı ve eğitimini sürdürmek için maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrenciler burs başvurusunda bulunabilecek.
BMC burs başvurusunda bulunmak isteyen adaylardan ilk olarak bazı belgeleri tamamlamaları gerekmektedir. 2021 yılı girişli olan öğrenciler için ÖSYM sınav sonuç belgesi, öğrenci belgesi, transkript, T.C. kimlik belgesinin önlü arkalı görüntüsü, vesikalık fotoğraf ve vukuatlı nüfus kayıt örneği ile başvuru yapılabilir.
Başvuru için belgeleri temin eden adaylar 15 Şubat 2022 Salı saat 16:00'ya kadar mail yolu ile veya Burs Ofisine elden teslim ederek başvuru yapabilirler.