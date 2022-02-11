Tam 9 ay kesintisiz ödeme müjdesi! Geri ödeme yok! BMC burs başvurusu nasıl yapılır? Öğrencilere 1.250 TL para yardımı yapılacak, duyuru geldi!

Üniversite öğrencilerine bir burs haberi daha geldi. KYK burslarının yanında ek olarak burs almak için araştırmalara koyulan öğrencilere duyuru BMC'den yapıldı. Duyuruya göre ihtiyaç sahibi öğrencilere 1.000 TL ile 1.250 TL arasında burs yardımı yapılacak. Başvuru detayları da tek tek açıklandı. Müracatlar internet üzerinden alınırken, ödemelerin de tam 9 ay boyunca kesintisiz yapılacağı müjdelendi. Peki Peki BMC 2022 burs başvuruları ne zaman ve nasıl yapılır? BMC burs başvuru şartları neler? İşte detaylar...