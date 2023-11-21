BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ SON DAKİKA? 21 Kasım 2023 Salı kar tatil olan il ve ilçeler listesi! Valilik açıklamaları: Zonguldak, Erzurum, Bingöl...

1

MEB ve Valilik son dakika açıklamaları kar tatili duyurularıyla birlikte öğrenci ve velilerin gündeminde yer alıyor. Yurdun birçok bölgesinde kar etkisini göstemeye başladı. Meteoroloji ve AFAD'ın peş peşe uyarı sonrası Valiliklerden de tatil duyuruları geldi. Aralarında Zonguldak, Bolu, Sakarya'nın da olduğu onlarca ilde Pazartesi okullar tatil edildi. Gözler şimdi Salı gününe çevrildi. Peki bugün okullar tatil mi? 21 Kasım 2023 Salı hangi illerde okullar tatil? Anaokulu, kreş, ilkokul, ortaokul, lise son dakika kar tatili duyuruları...