ORTAK SINAV GÜNLERİ! MEB ortak sınav ne zaman, saat kaçta? 1. dönem ortak sınav konuları: odsgm.meb.gov.tr 6,7,8,9,10,11. sınıf örnek SORU ve CEVAPLARI!

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bu yıl bir ilk yaparak ortak sınav düzenleme kararı aldı. Bu öğretim yılına mahsus olmak üzere Bakanlık, il ve ilçe geneli yapılacak ortak yazılı sınavlarda çoktan seçmeli sorular kullanılacak. Peki MEB ortak sınav ne zaman, saat kaçta? 1. dönem ortak sınav konuları neler? İşte MEB ortak sınav örnek soru ve cevaplar, 6,7,8,9,10,11. sınıf ortak sınav konuları...