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ORTAK SINAV GÜNLERİ! MEB ortak sınav ne zaman, saat kaçta? 1. dönem ortak sınav konuları: odsgm.meb.gov.tr 6,7,8,9,10,11. sınıf örnek SORU ve CEVAPLARI!

Ortak sınavlar için takvim netleşti. MEB ortak sınav tarihleri duyuruldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre bu yıl itibariyle ortaokul ve liselerde sınavlar ortak yapılmaya başlanacak. Ortak sınav haftası tarihleri geçtiğimiz günlerde güncellendi. Buna göre ortaokul 6. sınıfların "Türkçe" ve "matematik" dersleri ile lise 9. sınıfların "Türk dili ve edebiyatı" ve "matematik" derslerinin ikinci yazılı sınavları "ülke genelinde ortak sınav" olarak düzenlenecek. Peki MEB ortak sınav ne zaman, saat kaçta? İşte 1. dönem ortak sınav konuları: odsgm.meb.gov.tr 6,7,8,9,10,11. sınıf örnek SORU ve CEVAPLARI!

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Giriş Tarihi 30 Ekim 2023, 14:36 Güncelleme 30 Ekim 2023, 14:40
ORTAK SINAV GÜNLERİ! MEB ortak sınav ne zaman, saat kaçta? 1. dönem ortak sınav konuları: odsgm.meb.gov.tr 6,7,8,9,10,11. sınıf örnek SORU ve CEVAPLARI! 1

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bu yıl bir ilk yaparak ortak sınav düzenleme kararı aldı. Bu öğretim yılına mahsus olmak üzere Bakanlık, il ve ilçe geneli yapılacak ortak yazılı sınavlarda çoktan seçmeli sorular kullanılacak. Peki MEB ortak sınav ne zaman, saat kaçta? 1. dönem ortak sınav konuları neler? İşte MEB ortak sınav örnek soru ve cevaplar, 6,7,8,9,10,11. sınıf ortak sınav konuları...

ORTAK SINAV GÜNLERİ! MEB ortak sınav ne zaman, saat kaçta? 1. dönem ortak sınav konuları: odsgm.meb.gov.tr 6,7,8,9,10,11. sınıf örnek SORU ve CEVAPLARI! 2

ORTAK SINAVLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK NE ZAMAN BİTECEK?

Ortak sınav kapsamında 1. dönem 1. sınavları, 30 Ekim-10 Kasım 2023 tarihleri arasında,

ORTAK SINAV GÜNLERİ! MEB ortak sınav ne zaman, saat kaçta? 1. dönem ortak sınav konuları: odsgm.meb.gov.tr 6,7,8,9,10,11. sınıf örnek SORU ve CEVAPLARI! 3

1. dönem 2. sınavları ise 25 Aralık 2023-05 Ocak 2024 tarihleri arasında yapılacak.

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