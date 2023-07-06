Anasınıfı, ilkokul, ortaokul, liseliler müjde, belli oldu! Yaz tatilindeki öğrenciler hemen buraya baksın! MEB okulları o tarihte...
Öğrenciler 3 aylık yaz tatillerine devam ederken bir yandan da 2023-2024 eğitim öğretim yılı iş takvimi gündemde yer alıyor. Hem Anasınıfı, ilkokul, ortaokul, liseliler hem de öğretmenler merakla MEB'den konuya ilişkin gelecek son dakika açıklamaları bekliyor. 16 Haziran tarihinde kapanan okulların açılış tarihi belli oldu. Veli, öğretmen ve öğrencilere müjde az önce verildi! İşte Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı takvimi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in son açıklamaları...
06.07.2023 18:16 - Son Güncelleme: 06.07.2023 18:16
Yaz tatilinin biteceği tarih ve okulların açılacağı tarih netleşti. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı takviminin tarihlerine göre yaz tatilinden sonra okullar, 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak.
YAZ TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK?
2022-2023 eğitim öğretim yılında son ders zili 16 Haziran cuma günü çaldı ve yaz tatili başladı. Yaz tatili bu yıl kısa sürmeyecek. Öğrenciler her yıl olduğu gibi bu yılda toplam 87 gün yaz tatili yapacak. 2 ay 26 gün sürecek yaz tatili 11 Eylül'de okulların açılmasıyla son bulacak.