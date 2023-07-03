Anadolu Lisesi, Fen, İmam Hatip, Nitelikli Liseler ve Teknik Lise YEP puanları... LGS tercihi nasıl yapılır? LGS tercih rehberi!
LGS tercih döneminin başlamasıyla birlikte 'LGS tercihi nasıl yapılır? LGS tercih rehberi yayımlandı mı? Anadolu Lisesi, Fen, İmam Hatip, Nitelikli Liseler, Sosyal Bilimler ve Teknik Lise puanları kaç?' soruları da gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanlığınca, 2023 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu geçtiğimiz günlerde yayımlandı. Buna göre tercihler 3-19 Temmuz tarihleri arasında yapılabilecek. Tercihler MEB internet adresinde e-Okul sayfasından ya da herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilir. İşte tüm detaylar...
MEB tarafından LGS tercih kılavuzu yayımlandı. 2023 LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar tercih sürecini bekliyordu. Milli Eğitim Bakanlığı tercih tarihlerini duyurdu. Peki LGS tercihi nasıl yapılır? Anadolu Lisesi, Fen, İmam Hatip, Nitelikli Liseler ve Teknik Lise YEP puanları açıklandı mı?
2023 LGS tercih kılavuzuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
LGS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
LGS TABAN PUANLARI 2023
LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri henüz açıklanmadı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yıl açıklanan 2022 lise taban puanlarına göre tercih yapılacak.
2023 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri tercihlerin ardından ek yerleştirmelerde belli oluyor.
Öğrenciler geçtiğimiz yılın taban puanları ve yüzdelik dilimlerine göre tercih edecekleri okulun en son kaç puanla alım yaptığını öğrenebilir.
2022 LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
DEPREMZEDELERE LGS'DE EK KONTENJAN
LGS'de depremzedelere ek kontenjan verilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"5 Şubat 2023 tarihinde, yalnızca Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ile Gaziantep ilinin Nurdağı ve İslahiye ilçelerindeki okulların 8. sınıflarında kayıtlı olan öğrencilerimiz için bu tercih döneminde, Türkiye'nin her tarafındaki sınavlı okullarda her şube için 2 ek kontenjan açacağız"
LGS TERCİH ROBOTU ADAYLARIN ERİŞİMİNE AÇILDI
LGS kapsamında sınavla öğrenci alacak okulların kontenjanları ile geçen yılki yüzdelik dilimlerinin e-Okul sistemi üzerinden açıklanmasının ardından kullanıma sunulan tercih robotları, hem merkezi sınav puanı hem yerel yerleştirme ile öğrenci alan lise tercihlerinin oluşturulmasında büyük kolaylık sağlıyor.
MERKEZÎ YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?
Merkezî yerleştirme; merkezî sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına merkezî sınav puanı üstünlüğüne göre tercihler doğrultusunda yapılacak. Öğrenciler, sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 okula kadar tercih yapabilecek.
Merkezî sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğüne göre tercihler doğrultusunda yerleştirme yapılacak.