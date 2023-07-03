Anadolu Lisesi, Fen, İmam Hatip, Nitelikli Liseler ve Teknik Lise YEP puanları... LGS tercihi nasıl yapılır? LGS tercih rehberi!

2023 LGS tercih kılavuzuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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LGS TABAN PUANLARI 2023

LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri henüz açıklanmadı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yıl açıklanan 2022 lise taban puanlarına göre tercih yapılacak.

2023 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri tercihlerin ardından ek yerleştirmelerde belli oluyor.

Öğrenciler geçtiğimiz yılın taban puanları ve yüzdelik dilimlerine göre tercih edecekleri okulun en son kaç puanla alım yaptığını öğrenebilir.

2022 LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ