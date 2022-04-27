5-6-7-8-9-10-11. sınıfta okuyan tüm öğrencilere her ay 457 TL ya da 600 TL verilecek! MEB'den son dakika kritik karar! Başvurular meb.gov.tr'ye!
5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflarda okuyan tüm öğrenciler başvurabilir. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından sınav düzenlenecek. Başvurular geçtiğimiz günlerde alınmaya başlandı. Sınava katılan öğrencilerden başarılı olanlara aylık ödeme yapılacak. Her ay 457 TL ödenen bursun bu yıl 600 TL olması bekleniyor. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı kısaca İOKBS sınavı hakkında tüm detaylar haberimizde...
5-6-7-8-9-10-11. sınıfta okuyan tüm öğrencilere her ay 457 TL ya da 600 TL verilecek! MEB'den son dakika kritik karar! Başvurular meb.gov.tr'ye yapılıyor. 20222 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı için tarih belli oldu. Bu yıl İOKBS 4 Eylül'de yapılacak. Sınava başvurular 21 Nisan'da başladı. Binlerce öğrenci başvuru yapmaya devam ediyor. Peki İOKBS sınavı nedir, nasıl başvuru yapılı? Bursluluk sınavı başvuru şartları neler, kimler başvuru yapabilir? İşte tüm detaylar...
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) her yıl İOKBS düzenliyor. Maddi durumu yeterli olmayan öğrencilerin katıldığı sınavdan başarılı olanlar aydan aya düzenli burs alıyor. Son burs miktarına göre 457 TL ödeniyor. Ancak bu yıl 600 TL gibi bir miktar olması bekleniyor.
İOKBS BAŞVURUSU BAŞLADI MI?
MEB tarafından düzenlenen İOKBS için başvuur kılavuzu adayların erişimine sunuldu. Buna göre bursluluk sınavı başvuruları 21 Nisan 2022 - 13 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılacak. Sınav giirş belgeleri de sınav tarihinden en az 7 gün önce www.meb.gov.tr adresinden adayların erişimine sunulacak.
2022 İOKBS SINAVI NE ZAMAN?
5, 6, 7, 8, Hazırlık Sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıfları ilgilendiren İOKBS bursululuk sınavı 4 Eylül 2022 tarihinde saat 10:00'da yapılacak.
Sınavın akabinde sonuçlar ise 23 Eylül 2022 tarihinde duyurulacak.