18 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen kulak kesildi! Mahmut Özer'den flaş YÜZ YÜZE EĞİTİM açıklaması! 27 Nisan'dan itibaren...
18 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmeni ilgilendiriyor. Yarından itibaren değişecek. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer kritik kararı duyurdu. Yüz yüze eğitim devam ederken flaş açıklama geldi. MEB'den yeni gelişmeleri okuyucularımıza aktarmaya devam ediyoruz. Mahmut Özer son dakika aktardı. 2021- 2022 eğitim- öğretim yılında eğitim kurumlarında kararlı bir şekilde yüz yüze devam ettiklerini söyleyen Özer, "Bugün itibariyle yeni bir evreye dönüşen bu süreci, eğitimi kesintisiz bir şekilde devam ettirmenin memnuniyeti içerisindeyiz. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız, Sağlık Bilim Kurulu toplantısından sonra artık kapalı mekanlarda maske zorunluluğunu kaldırdığını açıkladı. Biz de Mili Eğitim Bakanlığı olarak yarından itibaren okul öncesinde, ilkokuldan ortaokula, ortaokuldan liseye kadar 18 milyonun eğitim aldığı tüm okullarda artık kapalı mekanlarda maske kullanımını; hem öğrencilerimize hem de öğretmenlerimiz için kaldırmış bulunuyoruz" dedi. İşte tüm detaylar...
Bartın Valiliği'ne ziyarette bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Valilik girişinde Vali Sinan Güner, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç ve protokol üyeleri tarafından karşılandı. Özer, görüşme sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan maskeyle ilgili alınan kritik kararı duyurdu. Buna göre toplu taşıma ve sağlık kuruluşları haricindeki tüm alanlarda maske zorunluluğu kaldırıldı. Kararın ardından milyonlarca veli, öğrenci ve öğretmen okulların durumunu merak etmeye başladı. Beklenen açıklama Bakan Özer'den geldi.
Bakan Özer, 2021- 2022 eğitim- öğretim yılında eğitim kurumlarında kararlı bir şekilde yüz yüze devam ettiklerini söyleyerek, "Bugün itibariyle yeni bir evreye dönüşen bu süreci, eğitimi kesintisiz bir şekilde devam ettirmenin memnuniyeti içerisindeyiz. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız, Sağlık Bilim Kurulu toplantısından sonra artık kapalı mekanlarda maske zorunluluğunu kaldırdığını açıkladı.
Zorlu bir süreç olduğunu ifade eden Bakan Özer, şöyle konuştu:
"Bu süreç gerçekten çok zorlu bir süreç oldu. Özellikle yüz yüze ara verdikten sonra kararlı bir şekilde yüz yüze eğitime başlayabilmek çok ciddi bir irade gerektiriyordu. Milli Eğitim Bakanlığı olarak iki nokta üzerinde çok ısrarla durduk. Birincisi okulların tüm toplumlarda olduğu gibi ülkemizde de son kapatılması gereken yerler olduğu gerçeğidir.