27 Temmuz 2 yıllık/ 4 yıllık üniversite taban- tavan puanları SIRALAMA 2022! TYT AYT 150,160, 170, 180, 200, 220, 230, 240, 270, 290, 300, 350, 400 puanla hangi üniversiteye gidilir?

150,160, 170, 180, 200, 220, 230, 240, 270, 290, 300, 350, 400 puanla hangi üniversiteye gidilir? YKS tercih döneminin başlamasıyla birlikte öğrenciler üniversitelerin taban tavan puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları hakkında araştırmalara başladı. Öğrenciler puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyecek. İşte üniversite taban-tavan puanları ve 2 yıllık / 4 yıllık sözel, eşit ağırlık, sayısal bölümler...