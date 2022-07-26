2022 YKS tercihleri başlıyor! Yerleştirme hangi puana göre yapılacak? Baraj puanın kalkmasının etkisi ne? İşte 10 soruda tercih rehberi
Gençler üniversiteli olmak için tercihlerini yarından itibaren yapabilecek. Adaylar, tercihlerini, 27 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov. tr'den yapacak. Tercihler için YÖK ATLAS verilerinin dikkatle incelenmesi, adayların istemedikleri bölümleri yazmaması gerekiyor. Eğitim ve rehberlik uzmanları, dikkat edilmesi noktaları 10 soruda sıraladı...
26.07.2022 07:00 - Son Güncelleme: 26.07.2022 07:00
YKS tercihlerinde, geçmiş yıllara göre puanlar ile sıralamalar arasındaki farklılıkların göze çarpması nedeniyle adayların başarı sıralamalarını dikkate alarak tercihte bulunması büyük önem taşıyor.
Tercihler için YÖK ATLAS verilerinin dikkatle incelenmesi, adayların istemedikleri bölümleri yazmaması gerekiyor.