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Haberler Eğitim 2022 YKS tercihleri başlıyor! Yerleştirme hangi puana göre yapılacak? Baraj puanın kalkmasının etkisi ne? İşte 10 soruda tercih rehberi

2022 YKS tercihleri başlıyor! Yerleştirme hangi puana göre yapılacak? Baraj puanın kalkmasının etkisi ne? İşte 10 soruda tercih rehberi

Gençler üniversiteli olmak için tercihlerini yarından itibaren yapabilecek. Adaylar, tercihlerini, 27 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov. tr'den yapacak. Tercihler için YÖK ATLAS verilerinin dikkatle incelenmesi, adayların istemedikleri bölümleri yazmaması gerekiyor. Eğitim ve rehberlik uzmanları, dikkat edilmesi noktaları 10 soruda sıraladı...

26.07.2022 07:00 - Son Güncelleme: 26.07.2022 07:00
2022 YKS tercihleri başlıyor! Yerleştirme hangi puana göre yapılacak? Baraj puanın kalkmasının etkisi ne? İşte 10 soruda tercih rehberi

Üniversite adayları için tercih süresi yarın başlıyor.

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2022 YKS tercihleri başlıyor! Yerleştirme hangi puana göre yapılacak? Baraj puanın kalkmasının etkisi ne? İşte 10 soruda tercih rehberi

Adaylar, tercihlerini, 27 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov. tr'den yapacak.

2022 YKS tercihleri başlıyor! Yerleştirme hangi puana göre yapılacak? Baraj puanın kalkmasının etkisi ne? İşte 10 soruda tercih rehberi

YKS tercihlerinde, geçmiş yıllara göre puanlar ile sıralamalar arasındaki farklılıkların göze çarpması nedeniyle adayların başarı sıralamalarını dikkate alarak tercihte bulunması büyük önem taşıyor.

2022 YKS tercihleri başlıyor! Yerleştirme hangi puana göre yapılacak? Baraj puanın kalkmasının etkisi ne? İşte 10 soruda tercih rehberi

Tercihler için YÖK ATLAS verilerinin dikkatle incelenmesi, adayların istemedikleri bölümleri yazmaması gerekiyor.

2022 YKS tercihleri başlıyor! Yerleştirme hangi puana göre yapılacak? Baraj puanın kalkmasının etkisi ne? İşte 10 soruda tercih rehberi

Eğitim ve rehberlik uzmanları tercihlerdeki önemli hususları 10 soruda anlattı:

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