PMYO 2-4 yıllık polislik taban puan kontenjan başarı sıralaması! PMYO puanı düştü mü? 27 Temmuz YKS tercih kılavuzu

2022 PMYO taban puan kontenjan! Polislik taban puan kaç? Polis olarak görev yapmak isteyen ve bunun eğitimini almak için PMYO tercih edecek öğrencilerin en çok merak ettiği konu puanlar ve kontenjan oldu. YKS tercihleri 27 Temmuz itibariyle başlarken gözler PMYO puanları, kontenjanları ve başvuru dönemine çevrildi. YKS puanıyla tercih yapılan PMYO giriş süreci hakkında merak edilen tüm bilgilere takvim.com.tr sayfalarından ulaşabilirsiniz. İşte 2022 YKS tercih kılavuzu PMYO 2-4 yıllık polislik taban-tavan puanları - başarı sıralaması - kontenjanları!