PMYO 2-4 yıllık polislik taban puan kontenjan başarı sıralaması! PMYO puanı düştü mü? 27 Temmuz YKS tercih kılavuzu
PMYO taban puan kontenjan nasıl? 2022 polislik taban puan kaç? Polis olarak görev yapmak isteyen gençler PMYO hakkında bilgi edinmek istiyor. PMYO baraj puanı değişti mi sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. YKS puanıyla tercih yapılan PMYO giriş süreci hakkında merak edilen tüm bilgilere takvim.com.tr sayfalarından ulaşabilirsiniz. İşte, 2022 polislik PMYO taban puan kaç sorusunu cevabı!
2022 PMYO taban puan kontenjan! Polislik taban puan kaç? Polis olarak görev yapmak isteyen ve bunun eğitimini almak için PMYO tercih edecek öğrencilerin en çok merak ettiği konu puanlar ve kontenjan oldu. YKS tercihleri 27 Temmuz itibariyle başlarken gözler PMYO puanları, kontenjanları ve başvuru dönemine çevrildi. YKS puanıyla tercih yapılan PMYO giriş süreci hakkında merak edilen tüm bilgilere takvim.com.tr sayfalarından ulaşabilirsiniz. İşte 2022 YKS tercih kılavuzu PMYO 2-4 yıllık polislik taban-tavan puanları - başarı sıralaması - kontenjanları!
PMYO BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?
Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına 2022-2023 eğitim-öğretim yılı için (2.000) erkek, (500) kadın olmak üzere toplam (2.500) öğrenci alımı yapılacaktır.Adaylar, 25 Temmuz - 05 Ağustos 2022 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak başvurularını yapabileceklerdir.