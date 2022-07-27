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Haberler Eğitim PMYO 2-4 yıllık polislik taban puan kontenjan başarı sıralaması! PMYO puanı düştü mü? 27 Temmuz YKS tercih kılavuzu

PMYO 2-4 yıllık polislik taban puan kontenjan başarı sıralaması! PMYO puanı düştü mü? 27 Temmuz YKS tercih kılavuzu

PMYO taban puan kontenjan nasıl? 2022 polislik taban puan kaç? Polis olarak görev yapmak isteyen gençler PMYO hakkında bilgi edinmek istiyor. PMYO baraj puanı değişti mi sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. YKS puanıyla tercih yapılan PMYO giriş süreci hakkında merak edilen tüm bilgilere takvim.com.tr sayfalarından ulaşabilirsiniz. İşte, 2022 polislik PMYO taban puan kaç sorusunu cevabı!

takvim.com.tr
27.07.2022 09:50 - Son Güncelleme: 27.07.2022 09:50
PMYO 2-4 yıllık polislik taban puan kontenjan başarı sıralaması! PMYO puanı düştü mü? 27 Temmuz YKS tercih kılavuzu

2022 PMYO taban puan kontenjan! Polislik taban puan kaç? Polis olarak görev yapmak isteyen ve bunun eğitimini almak için PMYO tercih edecek öğrencilerin en çok merak ettiği konu puanlar ve kontenjan oldu. YKS tercihleri 27 Temmuz itibariyle başlarken gözler PMYO puanları, kontenjanları ve başvuru dönemine çevrildi. YKS puanıyla tercih yapılan PMYO giriş süreci hakkında merak edilen tüm bilgilere takvim.com.tr sayfalarından ulaşabilirsiniz. İşte 2022 YKS tercih kılavuzu PMYO 2-4 yıllık polislik taban-tavan puanları - başarı sıralaması - kontenjanları!

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PMYO 2-4 yıllık polislik taban puan kontenjan başarı sıralaması! PMYO puanı düştü mü? 27 Temmuz YKS tercih kılavuzu

PMYO TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına 2022-2023 eğitim-öğretim yılı için (2.000) erkek, (500) kadın olmak üzere toplam (2.500) öğrenci alımı yapılacak. Başvurular 25 Temmuz'da başlayacak.

PMYO 2-4 yıllık polislik taban puan kontenjan başarı sıralaması! PMYO puanı düştü mü? 27 Temmuz YKS tercih kılavuzu

PMYO BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?
Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına 2022-2023 eğitim-öğretim yılı için (2.000) erkek, (500) kadın olmak üzere toplam (2.500) öğrenci alımı yapılacaktır.Adaylar, 25 Temmuz - 05 Ağustos 2022 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak başvurularını yapabileceklerdir.

PMYO 2-4 yıllık polislik taban puan kontenjan başarı sıralaması! PMYO puanı düştü mü? 27 Temmuz YKS tercih kılavuzu

Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacaktır.Söz konusu alıma ilişkin giriş koşulları aşağıda belirtilmiştir.

PMYO 2-4 yıllık polislik taban puan kontenjan başarı sıralaması! PMYO puanı düştü mü? 27 Temmuz YKS tercih kılavuzu

Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.

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