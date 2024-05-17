20.000 atama BRANŞ ve KADRO PDF listesi! MEB dakikalar önce duyurdu! Öğretmen sınav, atama takvimi yayımlandı! Türkçe, Matematik, Sosyal, Fen, İngilizce...

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Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye genelinde 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuruların alınacağını duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, başvurular 20-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacak.