20.000 atama BRANŞ ve KADRO PDF listesi! MEB dakikalar önce duyurdu! Öğretmen sınav, atama takvimi yayımlandı! Türkçe, Matematik, Sosyal, Fen, İngilizce...

Son dakika haberine göre, Milli Eğitim Bakanlığı bugün 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru duyurusunu yayımladı. Söz konusu atama süreci, Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesinde yayımlanan duyuruyla başladı. Başvuru yapacak adaylar, belirtilen tarihler arasında bakanlığın internet sitesinden başvuru yapabilecekler. İşte detaylar...
Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye genelinde 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuruların alınacağını duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, başvurular 20-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacak.
BAŞVURU TARİHİ VERİLDİ
Millî Eğitim Bakanlığınca yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular, 20-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacak.
Öğretmen adayları başvuru aşamasında atanmak istedikleri öğretmenlik alanına uygun mezuniyet belgelerini sisteme yükleyerek sözlü sınava katılmak istedikleri il tercihinde bulunacak.