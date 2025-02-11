12 Şubat 2025 kar tatili olan iller listesi! Son dakika il il valilik duyuruları

Son dakika kar tatili duyuruları için araştırmalar hızlandı.Türkiye genelinde etkisini artıran soğuk hava dalgası, birçok ilde eğitime ara verilmesine neden oldu. İstanbul başta olmak üzere bazı şehirlerde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu olmuştu. İşte 12 Şubat kar tatili olan iller...
İSTANBUL
İstanbul Valisi Davut Gül, yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle 12 Şubat 2025 Çarşamba günü kent genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiğini duyurdu. Açıklamada, olumsuz hava koşullarının etkisinin sürdüğü belirtilerek öğrencilerin güvenliği için bu kararın alındığı vurgulandı. İşte o açıklama;
"Meteorolojik verilere göre kar yağışı ve soğuk havanın şehir genelinde etkisini devam ettirmesi beklenmektedir. Bu nedenle 12.02.2025 Çarşamba Günü İstanbul genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim – öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Öte yandan, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler, kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personelimiz de 12.02.2025 Çarşamba günü idari izinli sayılacaktır."
Valiliklerden gelen açıklamalar haberimizde yer alacak.
🌨️ İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ ARTIRIYOR! PROF. DR. ORHAN ŞEN UYARDI: AKŞAMA DİKKAT!
İstanbul'da beklenen kar yağışı sabah saatlerinden itibaren etkisini gösterirken, CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, kar yağışının seyrine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
🌬️ ÖĞLE SAATLERİNDE AZALACAK, AKŞAM KUVVETLENECEK!
İstanbul'un alçak kesimlerinde bile kar yağışının görüldüğünü belirten Şen, öğle saatlerinde yağışın yavaşlayacağını ancak akşam saatlerine doğru kuvvetleneceğini söyledi. Sıcaklıkların öğlen 5 dereceye çıkmasıyla yağış hızının azalacağını ancak öğleden sonra yeniden düşen sıcaklıkla birlikte kar yağışının yoğunlaşacağını belirtti.
🚗 TİPİ ŞEKLİNDE KAR YAĞIŞI GELEBİLİR!
Özellikle öğleden sonra 1-2 civarında İstanbul'un şehir merkezinde de karın etkisini artıracağını ifade eden Şen, akşama doğru hava soğudukça karın yerde tutabileceğini vurguladı. Sürücüler ve yayalar için dikkatli olunması gerektiğini belirten uzman, tipi şeklinde bir yağışın da beklendiğini söyledi.
❄️ KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK?
Kar yağışının bu gece ve yarın öğlene kadar devam edeceğini açıklayan Prof. Dr. Orhan Şen, Perşembe günü itibarıyla İstanbul'da karın çekileceğini duyurdu.
🌨️ BAZI ŞEHİRLERDE YARIM METRE KAR BEKLENİYOR!
Bugün Samsun, Amasya ve Kayseri gibi şehirlerde öğleden sonra yoğun kar yağışının beklendiğini aktaran Şen, bu bölgelerde bir günde yarım metreye varan kar birikimi olabileceğini ve dikkatli olunması gerektiğini söyledi.