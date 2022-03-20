☃ YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 21 Mart Pazartesi son dakika kar tatili olan iller hangileri? 🎒Kar nedeniyle tatil olan il ve ilçeler LİSTESİ: Ordu, Van, Zonguldak...
21 Mart 2022 yarın okullar tatil mi sorusu hakkında büyük artış yaşandığı görülüyor. Bu hafta ülkemizin pek çok ilinde kar yağışının etkili oldu. Bu nedenle kar yağışı ve soğuk hava dalgasının etkili olduğu bazı illerde yüz yüze eğitime ara verildiği açıklanmıştı. Son dakika haberleri ve yapılan son açıklamalar bu kapsamda öğrenci ve veliler tarafından anbean takip ediliyor. Yarın için kar tatili haberleri peş peşe gelmeye başladı. Peki, Yarın okullar tatil mi? 21 Mart kar tatili olan iller hangileri? İşte son dakika Valilik açıklamaları...
Ülkemizin pek çok ilinde Mart ayının ilk günlerinden itibaren kar yağışları başladı. Olumsuz hava koşulları hayatı etkilerken öğrenci ve veliler yaşadıkları illerde okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Yarın okulların tatil olup olmadığı yağışın etkili olduğu illerde yaşayan vatandaşların araştırdığı konuların başında yer alıyor. Meteorolojinin yayınladığı tahmine göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya ve Siirt çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Peki, yarın okullar tatil mi, ders var mı? 21 Mart Pazartesi son dakika kar tatili olan iller hangileri? Kar nedeniyle tatil olan il ve ilçeler...
KAR TATİLİ OLAN İLLER HANGİLERİ?
DÜZCE'DE KAR NEDENİYLE EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ
Düzce'de kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi.
Vali Cevdet Atay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, meteorolojik verilere göre bölgede beklenen yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları sebebiyle kent genelinde eğitim ve öğretime yarın bir gün ara verildiğini duyurdu.
Atay ayrıca, engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılmalarına karar verildiğini kaydetti.
KARS'TA KAR NEDENİYLE YARIN EĞİTİME ARA VERİLDİ
Kars'ta, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın okullar tatil edildi.
Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde devam eden kardan dolayı tüm okulların yarın tatil edildiği, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle kentteki 240 köye ulaşım sağlanamıyor.
DEVAMI GELDİĞİNDE EKLENECEKTİR...
İSTANBUL DAHİL 38 İL İÇİN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI GELDİ
Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya ve Siirt çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.