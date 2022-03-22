Herkes merak ediyordu! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den çarpıcı yüz yüze eğitim açıklaması... Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor MEB kararını verdi!
Yüz yüze eğitim devam ederken sosyal medyada ara ara 'Okullar kapanacak' yönünde iddialar ortaya atılıyor. Koronavirüs salgını sürecinde tedbirler alınarak devam ettirilen yüz yüze eğitimde kararlılık sürüyor. Milyonlarca öğrenci geçtiğimiz günlerde kar tatili yaptı. Okullarda eğitim kaldığı yerden devam ederken Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den çarpıcı yüz yüze eğitim açıklaması geldi. Öğrenci, veli, öğretmen herkesi ilgilendiriyor. Merak ediliyordu Bakan Özer'den net yanıt geldi.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den son dakika yüz yüze eğitim açıklaması geldi. MEB 'devam' dedi, Bakan Özer detayları paylaştı. ''Eğitim sistemimizde bulunan 855 bin dersliğin hiçbirisi yüz yüze eğitime ara vermeden eğitim-öğretime devam ediyor. '' diyen Özer pandemi ile geçen 1.5 yılın ardından bu süreci birlikte başardıklarını dile getirdiği öğretmen, öğrenci ve velilere desteklerinden dolayı teşekkür etti. İşte son dakika açıklamanın detayları...
Okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim bitecek mi? sorularına net yanıt! Yüz yüze eğitime kararlı bir şekilde devam ettiklerini belirten Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer önemli açıklamalarda bulundu. Özer, "Eğitim sistemimizde bulunan 855 bin dersliğin hiçbirisi yüz yüze eğitime ara vermeden eğitim-öğretime devam ediyor. Başarılı bir şekilde bu süreci, bu noktaya getirdik. İnşallah bundan sonra da hiçbir sıkıntı olmadan bu dönemi bitireceğiz " dedi.
'SIKINTI OLMADAN DÖNEMİ BİTİRECEĞİZ'
Bakan Özer, yüz yüze eğitime kararlı bir şekilde devam ettiklerini ifade ederek, şunları söyledi:
"Allah'a şükür şu ana kadar birinci dönemi nasıl yüz yüze eğitim ile kapattıysak, 7 Şubat'ta başlayan ikinci dönemi de aynı kararlılıkla devam ettiriyoruz. Sağlık Bakanlığı, mart ayı itibariyle kurallarda bir değişiklik yaptı. Artık okulların bahçesinde maskeler kullanılmıyor. Sadece okul ortamında maske kullanılıyor.
Aynı zamanda herhangi 1-2 vaka olduğu zaman artık sınıflarda yüz yüze eğitime ara vermiyoruz. Eğitim sistemimizde bulunan 855 bin dersliğin hiçbirisi yüz yüze eğitime ara vermeden eğitim-öğretime devam ediyor. Hakikaten bu 1,5 yıl aradan sonra tüm öğretmenlerimizle, öğrencilerimizle birlikte başardığımız çok büyük bir başarı hikayesidir.