Ahmed Şara'dan PYD/YPG'ye "Federal yapı" resti! "Ankara'dan zaman istedik" itirafı..."Türkiye orada tam teşekküllü bir savaş planlıyordu"

Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed El Şara, Ankara'daki kritik zirve öncesi İngiliz The Economist dergisine konuştu.
Terör örgütü PKK/PYD'nin "federal sistem isteriz" söylemleri ve "iç savaş" tehditlerine ilişkin soruya yanıt veren Şara, "Ben bu sistemin gelecekte Suriye'nin çıkarına olacağına düşünmüyorum. Çünkü bizim topluluğumuz federal sisteme alışık değil. Dolayısıyla federasyon dendi mi insanların aklı bağımsızlığa gidecek" yanıtını verdi.
BÖLGEDEKİ ARAPLAR YPG İŞGALİNDEN KURTULMA İSTİYOR
YPG'nin işgal altında tuttuğu toprakların çoğunluğunu Arap nüfusunun oluşturduğunun altını çizen Şara, "Bölgedeki Araplar da zaten Suriye devletine katılmak ve SDG'nin (YPG) yönetiminden kurtulmak istiyor" dedi.
Bilindiği üzere Türkiye, Suriye'nin kuzeyini kapsayan Fırsat havzasında bir teröristan oluşumuna kesin surette müsaade etmeyecek.
Türkiye'ye bölgenin güvenliği için güvence verdiklerini söyleyen Ahmed El Şara, "Suriye'nin kuzeydoğusunda Türkiye'yle uzun süredir çatışma halindeki bazı yabancı güçler var. Ancak diğer tüm devletlere Suriye'nin komşu ülkelerine zarar verilen bir yer haline gelmesine izin vermeyeceğimizin güvencesini verdik" şeklinde konuştu.
"TÜRKİYE TAM TEŞEKKÜLLÜ SAVAŞA GİRECEKTİ ZAMAN İSTEDİK"
Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki PKK varlığından rahatsız olduğunu söyleyen Şara şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye orada tam teşekküllü bir savaş planlıyordu ama onlardan müzakerelere alan tanımak için beklemelerini istedik. Bölgedeki Araplar da zaten Suriye devletine katılmak ve SDG'nin (YPG) yönetiminden kurtulmak istiyor"
ŞARA TARİH VERDİ... SURİYE'DE SEÇİMLER NE ZAMAN YAPILACAK?
Öte yandan Şara, cumhurbaşkanlığı görevini üstlenmesinin ardından Syria TV'ye açıklamalarda bulundu. Suriye'de seçimlerin yapılmasına 4-5 yıl kadar bir süre olduğunu dile getirdi.
Suriye'nin tek bir kişi tarafından yönetileceği görüşünün yanlış olduğunu ve yasalar çerçevesinde özgürlüklerin geniş kapsamlı olacağını vurgulayan Şara, Suriye'nin geleceğinin, kamu yararını gözeten yasal bir çerçevede faaliyet gösteren bir yürütme ve parlamentoyu içeren cumhuriyetçi bir sisteme dayanacağını vurguladı.
"SURİYE'NİN BAZI BÖLGELERİ HALA DEVLETİN KONTROLÜ DIŞINDA"
Şara, Suriyelilerin yarısının ülke dışında bulunduğunu ve birçok kayıt dışı doğum ve ölüm olduğunu hatırlatarak, seçim yapmanın zorluklarına dikkati çekti.
Ahmed Şara, "Suriye'nin bazı bölgeleri hala devletin kontrolü dışında, bu nedenle seçimlerin bir altyapıya ihtiyacı var." diye konuştu.
ESAD'I DEVİREN 11 GÜNLÜK SAVAŞIN ŞİFRELERİ... ARKA PLANDA 5 YILLIK HASSAS PLANLAMA
Suriye halkına karşı suç işleyen herkesin, özellikle de önemli isimlerin peşini bırakmayacaklarını vurgulayan Şara, Beşar Esad rejimini devirmek için 11 günde yürütülen savaşın, İdlib'de beş yıl süren, grupları birleştiren ve çeşitli güçleri bünyesinde barındıran hassas bir planlamanın sonucu olduğunu belirtti.
Şara, Esed rejiminin, devrim sürecinden haberdar olduğunu ve bu kapsamda harekete geçtiğini dile getirerek, "Bazıları, Gazze'deki sahnelerin, İdlib'de tekrarlanmaması için savaşı başlatmamamı tavsiye etti, buna rağmen başladık." dedi.
Reform yönünde atılacak ilk adımın, rejimi devirmek olduğunu ve bunu başardıklarını belirten Şara, Suriye'nin, yeniden ayağa kalkması için gerekli insan kaynağına ve birçok avantaja sahip olduklarını vurguladı.
Şara, çeşitli grupların katılımıyla bir "Kurtuluş Hükümeti" kurduklarını dile getirerek, Şam'a ulaştıklarında ise devlet kurumlarını korumak için hızla harekete geçtiklerini kaydetti.
Ahmed Şara, özgürlüğe kavuşmasının ardından geçen iki ay içerisinde Suriye'nin yeniden inşası ve geleceğine hizmet edecek şekilde, toplumun çeşitli kesimleriyle ve yurt dışındaki gurbetçilerle bir araya gelerek görüşlerini dinlediklerini aktardı.
"LİYAKAT KRİTER OLACAK"
Suriye'yi kadro kotasından kurtarmaya çalıştığını da dile getiren Şara, bu konuda da "liyakatin kriter olacağına" dikkati çekti.
Şara, "Saldırganlığı önlemeye çalışan grupların büyük şehirlere ve kasabalara girme biçimi ve disiplini, iç barışı korudu ve herkese güven verdi. İç barış açısından güvenli bir limana ulaştık ve Suriye devleti, en azından tüm mezhepler için bir güvence teşkil ediyor." dedi.
Önceliklerinin, silahların kontrol altına alınarak devletin elinde toplanması olduğunun altını çizen Şara, herkesin Suriye'nin birliğine vurgu yaptığını ve herhangi bir parçasının bölünmesini reddettiğini söyledi.
YPG SİLAH BIRAKACAK MI?
Ahmed Şara, Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG ile görüşmeler yapıldığını ancak fikir ayrılıklarının bulunduğunu söyledi.
Şara, "Kuzeydoğu Suriye sorununu çözmek için SDG (PKK/YPG) ile görüşmeler yapılıyor. SDG, silahın yalnızca devletin elinde olmasını kabul etmeye hazır olduğunu gösterdi, ancak bazı detaylarda fikir ayrılıkları bulunuyor." diye konuştu.
Suriye ordusunun sadakatinin daha önce belirli bir aileye ait olduğunu vurgulayan Şara, bugün tüm Suriyeliler için ulusal bir ordu oluşturmaya çalıştıklarını belirtti.
Şara, "Rejimin devrilmesinden iki veya üç hafta sonra Batılı bir subayla görüşmemizde, subay diplomatik tavrı bir tarafa bırakarak ayağa kalktı ve şunları söyledi: 'Savaş sürecini uydu ve insansız hava araçlarıyla izledim. Burada, askeri bilimler açısından büyük bir akademi var ve biz bu akademide öğrenci olmalıyız.' Daha sonra göğsünden bir madalya çıkarıp bana hediye etti." ifadelerini kullandı.
"SURİYE'DE EKONOMİYİ YENİDEN YAPILANDIRACAĞIZ"
Ülke içinden ve dışından uzmanlarla geniş bir ekonomi ekibinin kurulduğunu aktaran Şara, bu ekibin, on yıllık bir ekonomik politika geliştirmek için çalıştığını kaydetti.
Şara, "Sistemin vatandaşı etkileyen birçok olumsuzluğu var. Suriye'de ekonomiyi yeniden yapılandıracağız ve yolsuzluktan kurtulacağız." dedi.
Ekonomik kurumların reforma ihtiyaç duyduğuna işaret eden Şara, "Suriye'de serbest piyasa ve yatırımın kolaylaştırılması birçok iş fırsatı sağlıyor. Uygun yatırım ortamı ve yasalar dahil bunun için gerekli bileşenlerinin sağlanması gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.
"ESKİ REJİM SURİYE'Yİ CAPTAGONUN EN BÜYÜK ÜRETİCİSİ HALİNE GETİRDİ"
Şara, Esed rejiminin, Lübnan'daki iç savaşı körüklediğini ve iktidarı bölerek tüm tarafların kendisine ihtiyaç duymasını sağladığını belirterek, "Eski rejim, Suriye'yi captagonun en büyük üreticisi ve ihracatçısı haline getirdi." dedi.
Ahmed Şara, ayrıca devrik rejim döneminde İranlı milislerin varlığının, tüm bölgeyi tehdit ettiğini ifade etti.