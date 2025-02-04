Ahmed Şara'dan PYD/YPG'ye "Federal yapı" resti! "Ankara'dan zaman istedik" itirafı..."Türkiye orada tam teşekküllü bir savaş planlıyordu"

Şara, çeşitli grupların katılımıyla bir "Kurtuluş Hükümeti" kurduklarını dile getirerek, Şam'a ulaştıklarında ise devlet kurumlarını korumak için hızla harekete geçtiklerini kaydetti.



Ahmed Şara, özgürlüğe kavuşmasının ardından geçen iki ay içerisinde Suriye'nin yeniden inşası ve geleceğine hizmet edecek şekilde, toplumun çeşitli kesimleriyle ve yurt dışındaki gurbetçilerle bir araya gelerek görüşlerini dinlediklerini aktardı.



"LİYAKAT KRİTER OLACAK"



Suriye'yi kadro kotasından kurtarmaya çalıştığını da dile getiren Şara, bu konuda da "liyakatin kriter olacağına" dikkati çekti.



Şara, "Saldırganlığı önlemeye çalışan grupların büyük şehirlere ve kasabalara girme biçimi ve disiplini, iç barışı korudu ve herkese güven verdi. İç barış açısından güvenli bir limana ulaştık ve Suriye devleti, en azından tüm mezhepler için bir güvence teşkil ediyor." dedi.



Önceliklerinin, silahların kontrol altına alınarak devletin elinde toplanması olduğunun altını çizen Şara, herkesin Suriye'nin birliğine vurgu yaptığını ve herhangi bir parçasının bölünmesini reddettiğini söyledi.



YPG SİLAH BIRAKACAK MI?



Ahmed Şara, Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG ile görüşmeler yapıldığını ancak fikir ayrılıklarının bulunduğunu söyledi.



Şara, "Kuzeydoğu Suriye sorununu çözmek için SDG (PKK/YPG) ile görüşmeler yapılıyor. SDG, silahın yalnızca devletin elinde olmasını kabul etmeye hazır olduğunu gösterdi, ancak bazı detaylarda fikir ayrılıkları bulunuyor." diye konuştu.



Suriye ordusunun sadakatinin daha önce belirli bir aileye ait olduğunu vurgulayan Şara, bugün tüm Suriyeliler için ulusal bir ordu oluşturmaya çalıştıklarını belirtti.



Şara, "Rejimin devrilmesinden iki veya üç hafta sonra Batılı bir subayla görüşmemizde, subay diplomatik tavrı bir tarafa bırakarak ayağa kalktı ve şunları söyledi: 'Savaş sürecini uydu ve insansız hava araçlarıyla izledim. Burada, askeri bilimler açısından büyük bir akademi var ve biz bu akademide öğrenci olmalıyız.' Daha sonra göğsünden bir madalya çıkarıp bana hediye etti." ifadelerini kullandı.

