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Grammy Töreni’nde teşhir skandalı! Kanye West’in eşi Bianca Censori kırmızı halıya çırılçıplak çıktı

67. Grammy Ödül Töreni skandallarla gündeme damga vurdu. Dünyaca ünlü rapçi Kanye West'in eşi Bianca Censori, kırmızı halıya resmen çırılçıplak çıktı. Ödül törenine davetli dahi olmadıkları iddia edilen çift, Bianca'nın sözde şovunun ardından polis tarafından törenden kovuldu. Sosyal medya ise Bianca'nın elbisesini görünce şoka girdi ve "Bunun adı resmen teşhircilik" yorumları geldi.

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Giriş Tarihi :03 Şubat 2025 , 12:07 Güncelleme Tarihi :03 Şubat 2025 , 12:09
Grammy Töreni’nde teşhir skandalı! Kanye West’in eşi Bianca Censori kırmızı halıya çırılçıplak çıktı

ABD'de müzik dünyasının en önemli ödüllerinin sahiplerini bulduğu 67. Grammy Ödül Töreni'nde kırmızı halıya skandallar damga vurdu.

Grammy Töreni’nde teşhir skandalı! Kanye West’in eşi Bianca Censori kırmızı halıya çırılçıplak çıktı

RAPÇİ KANYE WEST VE KARISI BIANCA TÖRENDEN KOVULDU

Dünyaca ünlü rapçi Kanye West ve eşi Bianca Censori, kırmızı halıda yaptıklarının ardından törenden kovuldu.

Grammy Töreni’nde teşhir skandalı! Kanye West’in eşi Bianca Censori kırmızı halıya çırılçıplak çıktı

FİLE ELBİSE İLE TEŞHİR

30 yaşındaki Bianca, dünyanın en prestijli ödül törenlerinden biri olan Grammy'ye tamamen transparan, file bir elbise ile katıldı ve izleyicileri şoke etti.

Grammy Töreni’nde teşhir skandalı! Kanye West’in eşi Bianca Censori kırmızı halıya çırılçıplak çıktı

Tamamen çıplak görünen Bianca, eşi Kanye ile kırmızı halıda boy gösterdikten sonra törenden kovuldu.

Grammy Töreni’nde teşhir skandalı! Kanye West’in eşi Bianca Censori kırmızı halıya çırılçıplak çıktı

DAVETLİ BİLE DEĞİLLERDİ

The Sun'a konuşan bir kaynak Kanye ve Bianca'nın zaten törene resmi olarak davet edilmediğini söyledi.

Grammy Töreni’nde teşhir skandalı! Kanye West’in eşi Bianca Censori kırmızı halıya çırılçıplak çıktı

Kanye'ye yakın ikinci bir kaynak ise aday gösterildiği için kesinlikle davetli de olduğunu fakat sadece fotoğraf çektirip ayrılmayı planladığını söyledi.

Grammy Töreni’nde teşhir skandalı! Kanye West’in eşi Bianca Censori kırmızı halıya çırılçıplak çıktı

Kanye'nin kırmızı halıda yürüdükten sonra polis eşliğinde dışarı çıkarıldığı iddia edildi. Bu durum, birçok kişinin bunun Bianca'nın kıyafet seçiminden veya kıyafet eksikliğinden kaynaklandığını düşünmesine yol açtı.

Grammy Töreni’nde teşhir skandalı! Kanye West’in eşi Bianca Censori kırmızı halıya çırılçıplak çıktı

Bianca kırmızı halıya üzerinde uzun siyah bir kürk ile gelmiş ve adeta şov yaparcasına kürkünü çıkarmıştı.

Grammy Töreni’nde teşhir skandalı! Kanye West’in eşi Bianca Censori kırmızı halıya çırılçıplak çıktı

SOSYAL MEDYA AYAKLANDI: BUNUN ADI TEŞHİRCİLİK

Bianca ve Kanye West'in sözde şovu sosyal medyada da büyük tepki çekti. Sosyal medya kullanıcıları, Bianca'nın açıkça teşhircilik yaptığını ve bunun suç olabileceğini yazdı.

Grammy Töreni’nde teşhir skandalı! Kanye West’in eşi Bianca Censori kırmızı halıya çırılçıplak çıktı

BEYONCE'A İKİ ÖDÜL BİRDEN

11 adaylıkla geceye katılan Beyoncé, iki Grammy ödülü kazand ve Lauryn Hill'in "The Miseducation of Lauryn Hill" albümünden bu yana 26 yıldır yılın albümü ödülünü kazanan ilk siyahi kadın oldu.