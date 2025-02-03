Grammy Töreni’nde teşhir skandalı! Kanye West’in eşi Bianca Censori kırmızı halıya çırılçıplak çıktı

Kanye'ye yakın ikinci bir kaynak ise aday gösterildiği için kesinlikle davetli de olduğunu fakat sadece fotoğraf çektirip ayrılmayı planladığını söyledi.

Kanye'nin kırmızı halıda yürüdükten sonra polis eşliğinde dışarı çıkarıldığı iddia edildi. Bu durum, birçok kişinin bunun Bianca'nın kıyafet seçiminden veya kıyafet eksikliğinden kaynaklandığını düşünmesine yol açtı.

Bianca kırmızı halıya üzerinde uzun siyah bir kürk ile gelmiş ve adeta şov yaparcasına kürkünü çıkarmıştı.

SOSYAL MEDYA AYAKLANDI: BUNUN ADI TEŞHİRCİLİK Bianca ve Kanye West'in sözde şovu sosyal medyada da büyük tepki çekti. Sosyal medya kullanıcıları, Bianca'nın açıkça teşhircilik yaptığını ve bunun suç olabileceğini yazdı.