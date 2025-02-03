Grammy Töreni’nde teşhir skandalı! Kanye West’in eşi Bianca Censori kırmızı halıya çırılçıplak çıktı

ABD'de müzik dünyasının en önemli ödüllerinin sahiplerini bulduğu 67. Grammy Ödül Töreni'nde kırmızı halıya skandallar damga vurdu.
RAPÇİ KANYE WEST VE KARISI BIANCA TÖRENDEN KOVULDU
Dünyaca ünlü rapçi Kanye West ve eşi Bianca Censori, kırmızı halıda yaptıklarının ardından törenden kovuldu.
FİLE ELBİSE İLE TEŞHİR
30 yaşındaki Bianca, dünyanın en prestijli ödül törenlerinden biri olan Grammy'ye tamamen transparan, file bir elbise ile katıldı ve izleyicileri şoke etti.
Tamamen çıplak görünen Bianca, eşi Kanye ile kırmızı halıda boy gösterdikten sonra törenden kovuldu.
DAVETLİ BİLE DEĞİLLERDİ
The Sun'a konuşan bir kaynak Kanye ve Bianca'nın zaten törene resmi olarak davet edilmediğini söyledi.
Kanye'ye yakın ikinci bir kaynak ise aday gösterildiği için kesinlikle davetli de olduğunu fakat sadece fotoğraf çektirip ayrılmayı planladığını söyledi.
Kanye'nin kırmızı halıda yürüdükten sonra polis eşliğinde dışarı çıkarıldığı iddia edildi. Bu durum, birçok kişinin bunun Bianca'nın kıyafet seçiminden veya kıyafet eksikliğinden kaynaklandığını düşünmesine yol açtı.
Bianca kırmızı halıya üzerinde uzun siyah bir kürk ile gelmiş ve adeta şov yaparcasına kürkünü çıkarmıştı.
SOSYAL MEDYA AYAKLANDI: BUNUN ADI TEŞHİRCİLİK
Bianca ve Kanye West'in sözde şovu sosyal medyada da büyük tepki çekti. Sosyal medya kullanıcıları, Bianca'nın açıkça teşhircilik yaptığını ve bunun suç olabileceğini yazdı.
BEYONCE'A İKİ ÖDÜL BİRDEN
11 adaylıkla geceye katılan Beyoncé, iki Grammy ödülü kazand ve Lauryn Hill'in "The Miseducation of Lauryn Hill" albümünden bu yana 26 yıldır yılın albümü ödülünü kazanan ilk siyahi kadın oldu.