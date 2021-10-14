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Koronavirüsten sonra yeni salgın kapıda! Şoke eden görüntüler bu kez Peru'dan geldi!

Dünya 2019 yılında Çin'de ortaya çıkan ve giderek yayılan koronavirüs ile 2 yıldır savaşıyor. Çin'in Wuhan kentindeki hayvan pazarından yayıldığı düşünülen koronavirüs hala dünyayı esir alırken bir şoke eden görüntü de Peru'dan geldi. Yapılan yeni araştırmada Amazon yağmur ormanlarından avlanan 200'den fazla vahşi hayvan türü Peru'daki pazarlarda yasadışı satılıyor. bilim insanları pazarın Covid-19 benzeri başka bir pandemiye yol açabileceğine dair uyardı.

14.10.2021 11:43 - Son Güncelleme: 14.10.2021 11:43
Koronavirüsten sonra yeni salgın kapıda! Şoke eden görüntüler bu kez Peru’dan geldi!

HEPSİ HAYVAN KÖKENLİ: COVİD-19, EBOLA, SARS...
Yabani hayvanların, Covid, SARS (şiddetli akut solunum sendromu) ve Ebola dahil olmak üzere insanlara ölümcül hastalıkları bulaştırdığı biliniyor.

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Koronavirüsten sonra yeni salgın kapıda! Şoke eden görüntüler bu kez Peru’dan geldi!

World Animal Protection adlı STK tarafından hazırlanan yeni rapor, böyle bir salgını önlemek için çok az sağlık ve güvenlik önlemi bulunduğunu veya hiç bulunmadığını ortaya koydu.

Koronavirüsten sonra yeni salgın kapıda! Şoke eden görüntüler bu kez Peru’dan geldi!

"Riskli durum: Peru'nun vahşi yaşam pazarları hayvanları ve insanları nasıl riske atıyor?" başlıklı rapor, Peru Amazon'unda vahşi yaşam satan en büyük açık hava pazarı olarak kabul edilen Belén gibi kentsel pazarlara baktı.

Koronavirüsten sonra yeni salgın kapıda! Şoke eden görüntüler bu kez Peru’dan geldi!

Belén'deki hayvanlar ve kuşlar yaygın olarak et şeklinde tüketilmesi amacıyla satılıyor. Ancak, bu hayvanların aynı zamanda lüks evcil hayvanlar olarak ya da ruhsal, tıbbi ve dekoratif kullanım için satın alanlarda bulunuyor.

Koronavirüsten sonra yeni salgın kapıda! Şoke eden görüntüler bu kez Peru’dan geldi!

HER 10 TÜRDEN BİRİ RİSK ALTINDA
Raporda, ayrıca ticareti yapılan her 10 türden birinin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu ortaya çıktı.

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