5 bin yıllık eski Mısır kalıntıları olduğu ortaya çıktı! Müzayedede rekor fiyata satıldı
İngiltere'de akıllara durgunluk veren olay. Yaklaşık 15 yıldır bir bahçede süs olarak kullanılan heykellerin yaklaşık 5 bin yıllık eski Mısır kalıntıları olduğu ortaya çıktı. Taşınan bir ailenin eski eşyalarından kurtulmak için satışa sunmasıyla ortaya çıkan heykeller 200 sterline satışa çıkarken, kısa süre içerisinde 195 bin sterline (yaklaşık 2 milyon 500 bin TL) alıcı buldu. Müzayedeyi düzenleyen James Mander, "Son 5 bin yıldır nerede olduklarını merak ediyorum. Gerçekten inanılmaz" dedi. Bir heykelin baş kısmının önceki sahiplerinin talimatıyla bir inşaatçı tarafından çimentoyla yeniden yapıştırıldığı belirtildi. Haberin detayları...
Suffolk şehrindeki Sudbury kasabasında yaşayan bir ailenin, taşınmadan önce eski eşyalarını satmak istemesi üzerine ortaya çıkan heykellerin, yaklaşık 15 yıl önce başka bir müzayedede "birkaç yüz sterline" satın alındığı ve eski Mısır kalıntılarının 18. yüzyıldan kalma kopyaları olduğunun düşünüldüğü belirtildi.
Açık artırma ile ilgili konuşan açık artırmayı düzenleyen James Mander "Onları gerçekten sorgulamadık ve 300 ila 500 sterline bile satışa koymadık" derken, "Kısa sürede açık artırma çılgın bir hal aldı" diye konuştu.
"BU GERÇEKTEN ŞAŞIRTICI"
200 sterlinden başlayan ve 15 dakika içerisinde telefonla yapılan dört teklif ile birlikte 195 bin sterline alıcı bulan heykeller ile ilgili yapılan açıklamada, "Heykeller görünüşe göre binlerce yıllıklar ve orijinaller. Bu gerçekten şaşırtıcı" denirken, daha önce satın alan kişilerin bu durumu anlamalarının imkansız olduğu bildirildi.