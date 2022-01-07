Yok böyle değişim! Kocasıyla inatlaştı vücudunu bambaşka hale getirdi! İşte ABD'li Levra'nın inanılmaz değişimi
İnanılmaz değişim! Amerikalı 42 yaşındaki Wendy Levra vücudunu öyle bir hale getirdi ki görenler şaşırdı. Kocası tarafından alaya alınan Levra, eşine inat vücudunu değiştirmeye karar verip spor yaptı. İnanılmaz bir azimle vücut geliştirmecisi olan Levra, adeta 'yok artık' dedirtti. İşte inatçı kadının son hali...
07.01.2022 13:23
- Son Güncelleme: 07.01.2022 13:40
Nevada eyaletinde yaşayan kişisel antrenör Levra, geçmişte ortaya attığı spor ve yeni yaşam tarzı fikrinin eski kocası tarafından alaya alındığını söyledi.