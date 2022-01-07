Leonardo DiCaprio’nun Türkiye paylaşımı heyecan yarattı! 47 yıl sonra ortaya çıktı: Batman Bantlı Çöpçü Balığı
'Batman Bantlı Çöpçü Balığı' 47 yıl sonra Batman'ın Sason Çayı'nda ortaya çıktı. 7 dilde yayın yapan Mongabay gazetesi ise bu olayı haber yaptı. Dünyaca ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio da haberi sosyal medyada paylaştı. İşte Leonardo DiCaprio'nun da paylaştığı haber...
ABD'li aktör Leonardo DiCaprio, 7 dilde yayın yapan Mongabay gazetesinin, dünyanın en çok aranan 10 balık türünden biri olduğu belirtilen 'Batman Bantlı Çöpçü Balığı'nın (Paraschistura chrysicristinae) 47 yıl aradan sonra Batman'ın Sason Çayı'nda görüldüğü haberini takipçileriyle paylaştı.
Sason'da araştırma yapan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Doç. Dr. Cüneyt Kaya ve Araştırma Görevlisi Dr. Münevver Oral, 47 yıl aradan sonra 'Batman Bantlı Çöpçü Balığı' tespit etti.
Dünya Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından kırmızı listeye alınarak neslinin tükendiğine inanılan, Shoal adlı Doğa Koruma Örgütü'nce dünyanın en çok aranan 10 balık türü arasında yer alan Batman Bantlı Çöpçü Balığı'nı tespit ettiklerini ifade eden Doç. Dr. Kaya, Araştırma Görevlisi Dr. Münevver Oral ile Sarım Deresi ve Sason Çayı'ndaki arazi çalışmalarında bu balığa rastladıklarını aktardı.