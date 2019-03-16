Yeni Zelanda'da terör kurbanları anılıyor! Duygulandıran mesaj
Yeni Zelanda'nın güneyindeki Christchurch kentindeki iki camiye yapılan terör saldırılarının ardından yüzlerce kişi, hayatını kaybedenler için camilerin yakınlarında anma etkinlikleri düzenledi. Bölgede yaşayan on binlerce kişi saldırının gerçekleştiği yere giderek birbirinden çarpıcı mesajlar bırakıyor. İçlerinde birtanesi var ki gören herkesi duygulandırdı. Cuma namazı sırasında düzenlenen saldırıda 49 kişi yaşamını yitirmiş, 48 kişi de yaralanmıştı.
16.03.2019 17:17
- Son Güncelleme: 16.03.2019 17:51
Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Al Noor ve Linwood camilerinde, dün cuma namazı sırasında 49 kişinin ölümüyle sonuçlanan terör saldırılarının ardından katliama tepki gösteren Yeni Zelandalılar, camilerin bulunduğu sokaklarda toplanarak hayatını kaybedenleri anıyor.
Hava kararmasına rağmen devam eden etkinliklerde açılan pankartlarda "Yeni Zelanda bu değil", "Irkçılığa ve teröre karşı kazanacağız" şeklinde barış ve dayanışma mesajları dikkati çekti. Çok sayıda kişinin duygu dolu anlar yaşadığı etkinliklerde terör saldırısında hayatını kaybedenler için dua edildi.
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