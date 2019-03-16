Yeni Zelanda ilk değildi! İşte geçmişten günümüze İslam düşmanlığı ile yapılan saldırılar...

Yeni Zelanda'daki terör saldırıları dünyada Müslümanlara karşı işlenen suçların en son örneği oldu. Myanmar, Filistin, Irak, Suriye, Afganistan, Doğu Türkistan'da işlenen sistematik katliamların yanı sıra son dönemde Batı medyası ve ülkelerinin 'bireysel' olarak adlandırdığı örneklerin sayısı da hiç de 'bireysel' olarak tanımlanacak tarzda veya istisnai şeklinde değerlendirilecek sayıda değil.



İşte son yıllarda dünyanın dört bir yanında Müslümanları hedef alan kanlı saldırılar: