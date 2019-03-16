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Yeni Zelanda ilk değildi! İşte geçmişten günümüze İslam düşmanlığı ile yapılan saldırılar...

Yeni Zelanda saldırısı Müslümanlar hedef alındığı alçak saldırıların sonuncusu oldu. Yakın geçmişte İslam düşmanlığı ile yapılan ölümlü saldırıların sayısı hiç de az olmadı! İşte o saldırılardan bazıları...

16.03.2019 22:40 - Son Güncelleme: 16.03.2019 22:44
Yeni Zelanda ilk değildi! İşte geçmişten günümüze İslam düşmanlığı ile yapılan saldırılar...

Yeni Zelanda saldırısı Müslümanlar hedef alındığı alçak saldırıların sonuncusu oldu. Yakın geçmişte İslam düşmanlığı ile yapılan ölümlü saldırıların sayısı hiç de az olmadı…

Yeni Zelanda ilk değildi! İşte geçmişten günümüze İslam düşmanlığı ile yapılan saldırılar...

Yeni Zelanda'daki terör saldırıları dünyada Müslümanlara karşı işlenen suçların en son örneği oldu. Myanmar, Filistin, Irak, Suriye, Afganistan, Doğu Türkistan'da işlenen sistematik katliamların yanı sıra son dönemde Batı medyası ve ülkelerinin 'bireysel' olarak adlandırdığı örneklerin sayısı da hiç de 'bireysel' olarak tanımlanacak tarzda veya istisnai şeklinde değerlendirilecek sayıda değil.

İşte son yıllarda dünyanın dört bir yanında Müslümanları hedef alan kanlı saldırılar:

Yeni Zelanda ilk değildi! İşte geçmişten günümüze İslam düşmanlığı ile yapılan saldırılar...

Norveç: Breivik katliamı

Aşırı sağcı Norveçli terörist Anders Breivik, 22 Temmuz 2011'de Norveç'in başkenti Oslo'da Başbakanlık Konutu'nun ve hükümet binalarının bulunduğu bölgede bomba patlattıktan sonra Utoya Adası'nda düzenlenen gençlik kampında katliam yapmış ve çoğu farklı uluslardan ve çocuk yaşta olan 92 kişiyi öldürmüştü.

Yeni Zelanda ilk değildi! İşte geçmişten günümüze İslam düşmanlığı ile yapılan saldırılar...

Manifestosunda Avrupa'nın İslamlaştırılmasını engellemek istediğini söyleyen teröriste 21 yıl hapis cezası verildi.

Yeni Zelanda ilk değildi! İşte geçmişten günümüze İslam düşmanlığı ile yapılan saldırılar...

Tibet: Budistlerin nefreti

Tibet Özerk Bölgesi'nin başkenti Lhasa'da bir cami yakıldı ve Budist rahiplerin başlattığı olaylara polisin de katılmasıyla 10-24 Mart 2008 tarihleri arasında 18 Müslüman öldürüldü, 383'ü ise yaralandı.

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