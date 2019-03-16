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Fransa'da ''sarı yelekliler'' yeniden Paris sokaklarında (Sarı yelekliler kimdir son dakika haberleri)

Fransa'da ''sarı yelekliler'' yeniden Paris sokaklarına çıktı. Polisin Zafer Takı civarında biber gazı ile müdahale ettiği göstericiler Champs-Elysees Caddesi'ndeki mağazaları yağmaladı. Sarı yelekliler ile ilgili son dakika haberleri bu sayfada.

16.03.2019 16:41 - Son Güncelleme: 16.03.2019 16:41
Fransa'da ''sarı yelekliler'' yeniden Paris sokaklarında (Sarı yelekliler kimdir son dakika haberleri)
Fransa'da ''sarı yelekliler'' yeniden Paris sokaklarında (Sarı yelekliler kimdir son dakika haberleri)

Fransa'nın başkenti Paris'te sarı yelekliler gösterilerin 18. haftasında yeniden sokaklara çıktı. Polisin Zafer Takı civarında biber gazı ile müdahale ettiği göstericiler Champs-Elysees Caddesi'ndeki mağazaları yağmaladı.

Fransa'da ''sarı yelekliler'' yeniden Paris sokaklarında (Sarı yelekliler kimdir son dakika haberleri)
Fransa'da ''sarı yelekliler'' yeniden Paris sokaklarında (Sarı yelekliler kimdir son dakika haberleri)

Yüzlerce sarı yelekli eylemci Paris'in merkezindeki sokaklarda polisle çatışıyor. Paris genelinde önceki haftalara nazaran daha çok polisin görev aldığı belirtiliyor.

Fransa'da ''sarı yelekliler'' yeniden Paris sokaklarında (Sarı yelekliler kimdir son dakika haberleri)
Fransa'da ''sarı yelekliler'' yeniden Paris sokaklarında (Sarı yelekliler kimdir son dakika haberleri)

Akaryakıt zamlarına ve kötü ekonomik koşullarına tepki olarak başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri 4'üncü ayını doldurdu.

Fransa'da ''sarı yelekliler'' yeniden Paris sokaklarında (Sarı yelekliler kimdir son dakika haberleri)
Fransa'da ''sarı yelekliler'' yeniden Paris sokaklarında (Sarı yelekliler kimdir son dakika haberleri)
Fransa'da ''sarı yelekliler'' yeniden Paris sokaklarında (Sarı yelekliler kimdir son dakika haberleri)
Fransa'da ''sarı yelekliler'' yeniden Paris sokaklarında (Sarı yelekliler kimdir son dakika haberleri)
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