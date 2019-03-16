Fransa'da ''sarı yelekliler'' yeniden Paris sokaklarında (Sarı yelekliler kimdir son dakika haberleri)
Fransa'da ''sarı yelekliler'' yeniden Paris sokaklarına çıktı. Polisin Zafer Takı civarında biber gazı ile müdahale ettiği göstericiler Champs-Elysees Caddesi'ndeki mağazaları yağmaladı. Sarı yelekliler ile ilgili son dakika haberleri bu sayfada.
16.03.2019 16:41
- Son Güncelleme: 16.03.2019 16:41
Fransa'da ''sarı yelekliler'' yeniden Paris sokaklarında (Sarı yelekliler kimdir son dakika haberleri)
Fransa'da ''sarı yelekliler'' yeniden Paris sokaklarında (Sarı yelekliler kimdir son dakika haberleri)
Fransa'da ''sarı yelekliler'' yeniden Paris sokaklarında (Sarı yelekliler kimdir son dakika haberleri)
Fransa'da ''sarı yelekliler'' yeniden Paris sokaklarında (Sarı yelekliler kimdir son dakika haberleri)
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