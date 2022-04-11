Yarı çıplak kadın sahaya girdi! Güvenlik uçarak durdurdu
Yarı çıplak kadın maça damga vurdu. Javon Johanson isimli kadın cumartesi günü oynanan ragbi mücadelesinde yarı çıplak soyunarak birden sahaya atladı. Bu sırada kadını dışarı çıkarmak için gelen güvenlik görevlilerinden birinin sert şekilde kadının üzerine uçması tepki topladı. İşte o anlar...
11.04.2022 13:33 - Son Güncelleme: 11.04.2022 13:53
Avustralya Profesyonel Ragbi ligi takımlarından Gold Coast Titanları ile Parramatta Eels arasındaki mücadeleye, Javon Johanson isimli sosyal medya fenomeni kadının yaptıkları damga vurdu.
Bu sırada olaya müdahale eden güvenlik görevlilerinden biri ise yarı çıplak kadını, bir ragbi oyunundaymış gibi yere serdi.