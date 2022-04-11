RAMAZAN İMSAKİYE
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Yarı çıplak kadın sahaya girdi! Güvenlik uçarak durdurdu

Yarı çıplak kadın maça damga vurdu. Javon Johanson isimli kadın cumartesi günü oynanan ragbi mücadelesinde yarı çıplak soyunarak birden sahaya atladı. Bu sırada kadını dışarı çıkarmak için gelen güvenlik görevlilerinden birinin sert şekilde kadının üzerine uçması tepki topladı. İşte o anlar...

11.04.2022 13:33 - Son Güncelleme: 11.04.2022 13:53
Yarı çıplak kadın sahaya girdi! Güvenlik uçarak durdurdu

Avustralya Profesyonel Ragbi ligi takımlarından Gold Coast Titanları ile Parramatta Eels arasındaki mücadeleye, Javon Johanson isimli sosyal medya fenomeni kadının yaptıkları damga vurdu.

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Yarı çıplak kadın sahaya girdi! Güvenlik uçarak durdurdu

Tribünlerde mücadeleyi takip eden Johanson, ilerleyen dakikalarda bir anda sahaya atlayarak mücadelenin yarıda kalmasına neden oldu.

Yarı çıplak kadın sahaya girdi! Güvenlik uçarak durdurdu

Genç kadın bir süre saha içerisinde koşturdu.

Yarı çıplak kadın sahaya girdi! Güvenlik uçarak durdurdu

Bu sırada olaya müdahale eden güvenlik görevlilerinden biri ise yarı çıplak kadını, bir ragbi oyunundaymış gibi yere serdi.

Yarı çıplak kadın sahaya girdi! Güvenlik uçarak durdurdu

Güvenliğin, kadına yönelik sert tutumu, sosyal medyada eleştirilere neden oldu.

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