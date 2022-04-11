Almanlardan Türk savunma sanayiine büyük övgü: Türkiye silah teknolojisinin lider üreticisi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleriyle savunma sanayiine damga vuran Türk SİHA'larının özellikle Suriye'de, Irak'ta, Libya'da, Azerbaycan'da ve son olarak Ukrayna'daki başarısı, dünya ülkelerinin sipariş talepleriyle sonuçlandı.