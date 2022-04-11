RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Dünya Almanlardan Türk savunma sanayiine büyük övgü: Türkiye silah teknolojisinin lider üreticisi

Almanlardan Türk savunma sanayiine büyük övgü: Türkiye silah teknolojisinin lider üreticisi

Türkiye yerli ve milli üretimlerle dünyada büyük bir devrim yaptı. Daha önce ambargolarla ve yaptırımlar savunma sanayiinde Türkiye'ye küçük bakan ülkeler yerli üretimleri yakından takip ediyor. Türkiye'nin son yıllarda ürettiği İHA ve SİHA'ları yakın markaja alan Batı ülkeleri büyük başarıyı gazetelerine taşıyor. Son olarak Türk SİHA'sı Alman gazetesinde manşet oldu. "Türkiye zorunluluktan nasıl modern silah teknolojisinin lider üreticisi haline geldi" manşeti atıldı.

11.04.2022 10:17 - Son Güncelleme: 11.04.2022 10:29
Almanlardan Türk savunma sanayiinde büyük övgü: Türkiye silah teknolojisinin lider üreticisi

Türk savunma sanayiinin, yerli İnsansız Hava Aracı (İHA) ve Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) üretiminde yıllardır hız kesmeden artan başarısı, uluslararasında ses getirmeye devam ediyor

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Almanlardan Türk savunma sanayiinde büyük övgü: Türkiye silah teknolojisinin lider üreticisi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleriyle savunma sanayiine damga vuran Türk SİHA'larının özellikle Suriye'de, Irak'ta, Libya'da, Azerbaycan'da ve son olarak Ukrayna'daki başarısı, dünya ülkelerinin sipariş talepleriyle sonuçlandı.

Almanlardan Türk savunma sanayiinde büyük övgü: Türkiye silah teknolojisinin lider üreticisi

Alman medyası FAZ da konuyla ilgili analiz haber yayınladı.

Almanlardan Türk savunma sanayiinde büyük övgü: Türkiye silah teknolojisinin lider üreticisi

Türk savunma sanayisinde yaşanan art arda başarıları değerlendiren FAZ, bu başarıların Türkiye'ye uygulanan silah ambargoları sonrası meydana geldiğini söyledi.

Almanlardan Türk savunma sanayiinde büyük övgü: Türkiye silah teknolojisinin lider üreticisi

"Türkiye zorunluluktan nasıl modern silah teknolojisinin lider üreticisi haline geldi" başlıklı haberinde şu ifadelere de yer verdi;

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