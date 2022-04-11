Almanlardan Türk savunma sanayiine büyük övgü: Türkiye silah teknolojisinin lider üreticisi
Türkiye yerli ve milli üretimlerle dünyada büyük bir devrim yaptı. Daha önce ambargolarla ve yaptırımlar savunma sanayiinde Türkiye'ye küçük bakan ülkeler yerli üretimleri yakından takip ediyor. Türkiye'nin son yıllarda ürettiği İHA ve SİHA'ları yakın markaja alan Batı ülkeleri büyük başarıyı gazetelerine taşıyor. Son olarak Türk SİHA'sı Alman gazetesinde manşet oldu. "Türkiye zorunluluktan nasıl modern silah teknolojisinin lider üreticisi haline geldi" manşeti atıldı.
11.04.2022 10:17 - Son Güncelleme: 11.04.2022 10:29
Türk savunma sanayiinin, yerli İnsansız Hava Aracı (İHA) ve Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) üretiminde yıllardır hız kesmeden artan başarısı, uluslararasında ses getirmeye devam ediyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleriyle savunma sanayiine damga vuran Türk SİHA'larının özellikle Suriye'de, Irak'ta, Libya'da, Azerbaycan'da ve son olarak Ukrayna'daki başarısı, dünya ülkelerinin sipariş talepleriyle sonuçlandı.