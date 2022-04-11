RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Dünya Dünyada nükleer alarm! Rapor yayımlandı: Cephaneliklerdeki başlık sayısı giderek artıyor

Dünyada nükleer alarm! Rapor yayımlandı: Cephaneliklerdeki başlık sayısı giderek artıyor

Nükleer silahlara sahip ülkelerin cephaneliklerindeki nükleer başlık sayısının giderek arttığı gözlemlendi. Konuya ilişkin yayımlanan rapora göre, 2022'nin başına kadar nükleer silah sahibi 9 ülkenin stoklarındaki nükleer silah başlığı sayısı 12 bin 705'e ulaştı. Öte yandan mevcut cephaneliklerin 1945'te Hiroşima'da kullanılan nükleer bombadan yaklaşık 138 bin tanesine eşdeğer olduğu bildirildi.

11.04.2022 21:45 - Son Güncelleme: 11.04.2022 21:46
Dünyada nükleer alarm! Rapor yayımlandı: Cephaneliklerdeki başlık sayısı giderek artıyor

Nükleer Silahların Yasaklanması Takibi ve Uluslararası Nükleer Silahları Kaldırma Girişiminin (ICAN) yayımladığı raporda, nükleer silah üretimi ve depolanmasına ilişkin güncel küresel veriler paylaşıldı.

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Dünyada nükleer alarm! Rapor yayımlandı: Cephaneliklerdeki başlık sayısı giderek artıyor

Rapora göre, 2022'nin başına kadar nükleer silah sahibi 9 ülkenin stoklarındaki nükleer silah başlığı sayısı 12 bin 705'e ulaştı.

Dünyada nükleer alarm! Rapor yayımlandı: Cephaneliklerdeki başlık sayısı giderek artıyor

Nükleer silah başlıklarından 9 bin 440'ının denizaltı, muharip gemi ve füzelerde kullanılabilir halde olduğu ve kullanılamaz durumdaki 3 bin 265'inin ise Rusya, İngiltere ve ABD'de imha edilmeyi beklediği kaydedildi.

Dünyada nükleer alarm! Rapor yayımlandı: Cephaneliklerdeki başlık sayısı giderek artıyor

138 BİN HİROŞİMA BOMBASINA EŞDEĞER
Stoklarda mevcut kullanılabilir silah başlıkları toplamının, hasar verme potansiyeli bakımından, 1945'te Hiroşima'da kullanılan nükleer bombadan yaklaşık 138 bin tanesine eşdeğer olduğu bildirildi.

Dünyada nükleer alarm! Rapor yayımlandı: Cephaneliklerdeki başlık sayısı giderek artıyor

Küresel stoklarda nükleer silah başlığı sayısının 2017'den itibaren artış göstermeye başladığı, 2021'de Çin, Hindistan, Kuzey Kore ve Pakistan'ın nükleer cephaneliklerini artırdığı bilgisi paylaşıldı.

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