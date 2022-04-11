Dünyada nükleer alarm! Rapor yayımlandı: Cephaneliklerdeki başlık sayısı giderek artıyor
Nükleer silahlara sahip ülkelerin cephaneliklerindeki nükleer başlık sayısının giderek arttığı gözlemlendi. Konuya ilişkin yayımlanan rapora göre, 2022'nin başına kadar nükleer silah sahibi 9 ülkenin stoklarındaki nükleer silah başlığı sayısı 12 bin 705'e ulaştı. Öte yandan mevcut cephaneliklerin 1945'te Hiroşima'da kullanılan nükleer bombadan yaklaşık 138 bin tanesine eşdeğer olduğu bildirildi.
11.04.2022 21:45 - Son Güncelleme: 11.04.2022 21:46
Nükleer Silahların Yasaklanması Takibi ve Uluslararası Nükleer Silahları Kaldırma Girişiminin (ICAN) yayımladığı raporda, nükleer silah üretimi ve depolanmasına ilişkin güncel küresel veriler paylaşıldı.
Rapora göre, 2022'nin başına kadar nükleer silah sahibi 9 ülkenin stoklarındaki nükleer silah başlığı sayısı 12 bin 705'e ulaştı.
Nükleer silah başlıklarından 9 bin 440'ının denizaltı, muharip gemi ve füzelerde kullanılabilir halde olduğu ve kullanılamaz durumdaki 3 bin 265'inin ise Rusya, İngiltere ve ABD'de imha edilmeyi beklediği kaydedildi.