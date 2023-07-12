Özrü kabahatinden büyük! Türklere ve göçmenlere hakaret etmişti: Finlandiya'nın ırkçı Başbakan Yardımcısı Riikka Purra özür diledi...

SOMALİLİ VE TÜRK GÖÇMENLERİNE HAKARET: "TÜRK MAYMUNLAR"

Bir başka yazıda ise Somalili ve Türk göçmenleri hedef alıyor, "Türk maymunlar" ifadesini kullanıyor. Riikka adıyla yazdığı bir başka yazıda ise, "Bugün Helsinki'de dilenci ve siyah çocuklara tükürmek isteyen kimse var mı" diye soruyor.