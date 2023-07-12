Özrü kabahatinden büyük! Türklere ve göçmenlere hakaret etmişti: Finlandiya'nın ırkçı Başbakan Yardımcısı Riikka Purra özür diledi...
Finlandiya'nın aşırı sağcı Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Riikka Purra'nın sokaktaki dilenciye, trende karşılaştığı göçmenlere ve "Türk maymunlar" diyerek Türklere yönelik ırkçı paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı.Irkçı paylaşımları ortaya çıkan Purra, "gençlik hatası" olarak tanımladığı ifadeler ile özür diledi. Irkçı söylemlerin Finlandiya medyasında haberleştirilmesi sonrası özür açıklaması yapan Riikka Purra, koalisyondaki diğer parti liderleri ile birlikte, "ayrımcılığa karşı ve eşitliğe bağlı" olduklarını belirten bir hükümet bildirisine de imza attı. İşte detaylar...
12.07.2023 10:55 - Son Güncelleme: 12.07.2023 11:39
Finlandiya'nın aşırı sağcı Maliye Bakanı Riikka Purra'nın 2008 yılında yazdığı blog yazılarında kullandığı ırkçı ifadeler ortaya çıktı.