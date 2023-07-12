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Haberler Dünya Özrü kabahatinden büyük! Türklere ve göçmenlere hakaret etmişti: Finlandiya'nın ırkçı Başbakan Yardımcısı Riikka Purra özür diledi...

Özrü kabahatinden büyük! Türklere ve göçmenlere hakaret etmişti: Finlandiya'nın ırkçı Başbakan Yardımcısı Riikka Purra özür diledi...

Finlandiya'nın aşırı sağcı Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Riikka Purra'nın sokaktaki dilenciye, trende karşılaştığı göçmenlere ve "Türk maymunlar" diyerek Türklere yönelik ırkçı paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı.Irkçı paylaşımları ortaya çıkan Purra, "gençlik hatası" olarak tanımladığı ifadeler ile özür diledi. Irkçı söylemlerin Finlandiya medyasında haberleştirilmesi sonrası özür açıklaması yapan Riikka Purra, koalisyondaki diğer parti liderleri ile birlikte, "ayrımcılığa karşı ve eşitliğe bağlı" olduklarını belirten bir hükümet bildirisine de imza attı. İşte detaylar...

12.07.2023 10:55 - Son Güncelleme: 12.07.2023 11:39
Türklere ve göçmenlere Türk maymunlar’ demişti! Finlandiya’nın ırkçı Başbakan Yardımcısı Riikka Purra özür diledi...

Finlandiya'nın aşırı sağcı Maliye Bakanı Riikka Purra'nın 2008 yılında yazdığı blog yazılarında kullandığı ırkçı ifadeler ortaya çıktı.

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Türklere ve göçmenlere Türk maymunlar’ demişti! Finlandiya’nın ırkçı Başbakan Yardımcısı Riikka Purra özür diledi...

Purra'nın tepki çeken ırkçı ifadelerini 2008 yılında farklı blog yazılarında tekrar tekrar kullanıyor. Bir yazıda, trende karşılaştığı bir grup genç göçmen için, "Bana bir silah verseler, trende cesetler olurdu, görürdünüz" diyor.

Türklere ve göçmenlere Türk maymunlar’ demişti! Finlandiya’nın ırkçı Başbakan Yardımcısı Riikka Purra özür diledi...

SOMALİLİ VE TÜRK GÖÇMENLERİNE HAKARET: "TÜRK MAYMUNLAR"
Bir başka yazıda ise Somalili ve Türk göçmenleri hedef alıyor, "Türk maymunlar" ifadesini kullanıyor. Riikka adıyla yazdığı bir başka yazıda ise, "Bugün Helsinki'de dilenci ve siyah çocuklara tükürmek isteyen kimse var mı" diye soruyor.

Türklere ve göçmenlere Türk maymunlar’ demişti! Finlandiya’nın ırkçı Başbakan Yardımcısı Riikka Purra özür diledi...

"HATALAR YAPTIM"
Purra 15 yıl önceki bu ifadelerini 'aptalca' olarak tanımladı ve kırdığı kişilerden özür dilediğini söyledi. Twitter hesabından da açıklama yapan Purra, "Ben mükemmel bir insan değilim, hatalar yaptım" ifadelerini kullandı.

Türklere ve göçmenlere Türk maymunlar’ demişti! Finlandiya’nın ırkçı Başbakan Yardımcısı Riikka Purra özür diledi...

Purra'nın göçmen karşıtı ve AB'ye mesafeli Finler Partisi, Nisan ayındaki seçimlerde ikinci parti oldu.

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