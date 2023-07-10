ABD ve Almanya'dan Ukrayna'ya NATO kazığı: Üyeliğe onay vermeyecekler

Rusya ve Ukrayna savaşı öncesi Ukrayna'yı gazlayan ABD ve Batı büyük bir ikiyüzlülük örneği sergiliyor.
Batı ve ABD sözde Ukrayna'nın yanında durup Rusya'ya yaptırım üstüne yaptırım uygularken Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin tarafsız durmasını sağladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile temas kurabilen ender liderlerden olan Başkan Erdoğan dünyayı kilitleyen tahıl krizinin çözümünde Rusya ve Ukrayna'yı İstanbul'da masaya oturtarak etkin rol oynadı.
Erdoğan diplomasi örneği sergilerken Batı riyakarlık üstüne riyakarlık yapıyor.
ALMAN BİLD DUYURDU: ALMANYA VE ABD ÜYELİĞE ONAY VERMEYECEK
NATO ülkeleri Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılacak NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne hazırlanırken bomba gelişmeler yaşandı.
Alman BİLD gazetesi ABD ve Almanya'nın Ukrayna'nın NATO üyeliğini engelleyeceğini yazdı. Almanya ve ABD'nin NATO üyelerine pozisyonlarına katılmaları için "baskı" uyguladığına dikkat çekildi.
BILD 'üst düzey bir kaynağa' dayandırarak "ABD ve Almanya'nın Ukrayna'nın NATO üyeliği için resmi talebini engellediğini size doğrulayabilirim" ifadelerine yer verdi.
Zelenskiy'nin NATO'ya katılmak istediğine dikkat çekilen söz konusu haberde, "Joe Biden, Ukrayna'yı şimdilik NATO'dan uzak tutmak istiyor" ifadeleri yer aldı.
Zelenskiy'nin partisinden Ukraynalı milletvekili Oleg Dunda, BILD'e yaptığı açıklamada, "Berlin'in pozisyonundan sadece pişmanlık duyabileceğini" söyledi. "Berlin'den gerçekleşen silah teslimatları için minnettar olsak da, gönülsüz kararların zafere yol açmadığı unutulmamalıdır. Her zaman yenilgiye yol açarlar, bu tür kararlar verenler için bile." ifadelerini kullandı.