Venezuela dosyası açıldı: Başkenti neresi, Müslüman mı, askeri gücü kaçıncı sırada?

Venezuela ile ABD arasında artan gerilim, Caracas'taki patlamalar ve askeri hareketlilikle birlikte ülkenin konumunu yeniden gündeme getirdi. Peki Venezuela hangi kıtada ve Müslüman mı? İşte dünyada askeri gücü sıralaması!

Güney Amerika'nın kuzeyinde konumlanan ve resmi adıyla Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti, hem tarihsel arka planı hem de siyasi duruşuyla uluslararası gündemde yer alıyor. Ülkenin coğrafi konumu, toplumsal yapısı ve askeri kapasitesi merak ediliyor. İşte Venezuela hakkında merak edilenler…

VENEZUELA BAŞKENTİ NERESİ?

Venezuela'nın başkenti Caracas, ülkenin kuzeyinde Karayip Denizi'ne yakın bir konumda yer alır.

VENEZUELA HANGİ KITADA?

Venezuela, Güney Amerika kıtasında yer alır. Ülke, kuzeyinde Karayip Denizi ve Atlas Okyanusu'na kıyısı bulunan stratejik bir konuma sahiptir doğusunda Guyana, güneyinde Brezilya ve batısında Kolombiya ile komşudur.

◾Bu konumu sayesinde Venezuela, Güney Amerika ile Karayipler arasında doğal bir geçiş noktası olarak kabul edilir.

VENEZUELA MÜSLÜMAN MI?

Venezuela, anayasasında laiklik ilkesini benimsemiş bir devlettir ve herhangi bir resmi dine sahip değildir. Ülke genelinde nüfusun çok büyük bir kısmı Hristiyanlığa inanmaktadır. Bu çoğunluğun içinde en baskın grup ise Roma Katolik Kilisesi'ne mensup olanlardır.

Venezuela'da Müslümanlar, ülkede azınlık inançları arasında yer almaktadır. Güncel tahminlere göre Venezuela'da yaklaşık 100 bin civarında Müslüman yaşamaktadır.

◾Bu sayı, toplam nüfusun yaklaşık %0,4'üne karşılık gelmektedir. Müslüman nüfusun büyük bölümü Orta Doğu ve Kuzey Afrika kökenli göçmenlerden oluşmakta olup, özellikle başkent Caracas'ta faaliyet gösteren camiler ve İslami merkezler bulunmaktadır.

VENEZUELA'NIN ASKERİ GÜÇ SIRALAMASI

Venezuela'nın askeri kapasitesi, hem bölgesel hem de uluslararası düzeyde dikkat çeken konular arasında yer almaktadır. Global Firepower (GFP) tarafından yayımlanan 2025 yılı askeri güç endeksine göre ülke, değerlendirmeye alınan 145 devlet arasında 50. sırada bulunmaktadır.

◾Bu sıralama; askeri personel sayısı, silah ve teçhizat düzeyi, savunma bütçesi, lojistik imkanlar ve coğrafi koşullar gibi 60'tan fazla değişkenin birlikte ele alındığı kapsamlı bir hesaplama sonucunda oluşturulmaktadır. Venezuela'nın listedeki yeri, bazı Güney Amerika ülkelerinin gerisinde kaldığını gösterse de, küresel ölçekte orta seviyede bir askeri güce sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Ülkenin silahlı kuvvetleri "Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetler" (FANB) adıyla bilinmektedir.

VENEZUELA SİLAHLI KUVVETLERİNİN YAPISI

Venezuela Silahlı Kuvvetleri (Fuerza Armada Nacional Bolivariana – FANB), dört temel unsurdan meydana gelmektedir: Kara Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri ve Bolivarcı Ulusal Muhafızlar. Bunlara ek olarak, geniş çaplı bir milis gücü de ülkenin toplam askeri kapasitesinin önemli bir parçası olarak değerlendirilmektedir.

PERSONEL GÜCÜ

Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetler (FANB), aktif askerler, yedek birlikler ve paramiliter unsurlardan oluşan geniş kapsamlı bir personel yapısına sahiptir.

Kategori Tahmini Sayı
Aktif Personel 123.000
Rezerv Personel 8.000
Paramiliter Güç (Bolivarcı Milisler) 220.000 – 500.000
KARA KUVVETLERİ ENVANTERİ

Kategori Sistem Adı Köken Tahmini Sayı
Ana Muharebe Tankı T-72B1 Rusya / SSCB 92
Ana Muharebe Tankı AMX-30V Fransa 81
Zırhlı Muharebe Aracı BMP-3 Rusya 123
Zırhlı Muharebe Aracı BTR-80A Rusya 114
Zırhlı Personel Taşıyıcı V-150 ABD 79
Zırhlı Personel Taşıyıcı VN4 Çin 121
Kundağı Motorlu Topçu 2S19 Msta-S (152 mm) Rusya 48
Kundağı Motorlu Topçu Mk F3 (155 mm) Fransa 12
Çok Namlulu Roketatar 9A52 Smerch (300 mm) Rusya 12
Çok Namlulu Roketatar BM-21 Grad (122 mm) Rusya 24
Çok Namlulu Roketatar LAR-160 (160 mm) İsrail 20
HAVA KUVVETLERİ ENVANTERİ

Kategori Sistem Adı Köken Tahmini Sayı
Avcı / Bombardıman Uçağı Sukhoi Su-30MK2 Rusya 22
Avcı / Bombardıman Uçağı F-16A/B Block 15 ABD 20
Saldırı Helikopteri Mi-35M2 Hind Rusya 9
Nakliye Uçağı C-130, Y-8 vb. Çeşitli ~50
Genel Maksat Helikopteri Mi-17V-5, Bell 412 Rusya / ABD ~100
DENİZ KUVVETLERİ ENVANTERİ

Kategori Sınıf / Model Köken Tahmini Sayı
Fırkateyn Lupo sınıfı İtalya 2
Denizaltı Type 209/1300 Almanya 1 – 2
Açık Deniz Karakol Gemisi POVZEE (Guaicamacuto) İspanya 4
Kıyı Karakol Gemisi BVL (Guaiquerí) İspanya 4
HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ

Venezuela, Güney Amerika'nın en kapsamlı ve çok katmanlı hava savunma altyapılarından birine sahiptir.

Kategori Sistem Adı Köken Tahmini Sayı
Uzun Menzilli SAM S-300VM (Antey-2500) Rusya 12 Batarya
Orta Menzilli SAM Buk-M2E (9K317M2) Rusya 9 Batarya
Kısa Menzilli SAM S-125 Pechora-2M Rusya 44 Batarya
MANPADS Igla-S Rusya Çok sayıda
Uçaksavar Topu ZU-23-2 SSCB ~200

(Kaynak: Global Firepower, AA)