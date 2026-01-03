Venezuela dosyası açıldı: Başkenti neresi, Müslüman mı, askeri gücü kaçıncı sırada?
Venezuela ile ABD arasında artan gerilim, Caracas'taki patlamalar ve askeri hareketlilikle birlikte ülkenin konumunu yeniden gündeme getirdi. Peki Venezuela hangi kıtada ve Müslüman mı? İşte dünyada askeri gücü sıralaması!
PERSONEL GÜCÜ
Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetler (FANB), aktif askerler, yedek birlikler ve paramiliter unsurlardan oluşan geniş kapsamlı bir personel yapısına sahiptir.
|Kategori
|Tahmini Sayı
|Aktif Personel
|123.000
|Rezerv Personel
|8.000
|Paramiliter Güç (Bolivarcı Milisler)
|220.000 – 500.000
KARA KUVVETLERİ ENVANTERİ
|Kategori
|Sistem Adı
|Köken
|Tahmini Sayı
|Ana Muharebe Tankı
|T-72B1
|Rusya / SSCB
|92
|Ana Muharebe Tankı
|AMX-30V
|Fransa
|81
|Zırhlı Muharebe Aracı
|BMP-3
|Rusya
|123
|Zırhlı Muharebe Aracı
|BTR-80A
|Rusya
|114
|Zırhlı Personel Taşıyıcı
|V-150
|ABD
|79
|Zırhlı Personel Taşıyıcı
|VN4
|Çin
|121
|Kundağı Motorlu Topçu
|2S19 Msta-S (152 mm)
|Rusya
|48
|Kundağı Motorlu Topçu
|Mk F3 (155 mm)
|Fransa
|12
|Çok Namlulu Roketatar
|9A52 Smerch (300 mm)
|Rusya
|12
|Çok Namlulu Roketatar
|BM-21 Grad (122 mm)
|Rusya
|24
|Çok Namlulu Roketatar
|LAR-160 (160 mm)
|İsrail
|20
HAVA KUVVETLERİ ENVANTERİ
|Kategori
|Sistem Adı
|Köken
|Tahmini Sayı
|Avcı / Bombardıman Uçağı
|Sukhoi Su-30MK2
|Rusya
|22
|Avcı / Bombardıman Uçağı
|F-16A/B Block 15
|ABD
|20
|Saldırı Helikopteri
|Mi-35M2 Hind
|Rusya
|9
|Nakliye Uçağı
|C-130, Y-8 vb.
|Çeşitli
|~50
|Genel Maksat Helikopteri
|Mi-17V-5, Bell 412
|Rusya / ABD
|~100
DENİZ KUVVETLERİ ENVANTERİ
|Kategori
|Sınıf / Model
|Köken
|Tahmini Sayı
|Fırkateyn
|Lupo sınıfı
|İtalya
|2
|Denizaltı
|Type 209/1300
|Almanya
|1 – 2
|Açık Deniz Karakol Gemisi
|POVZEE (Guaicamacuto)
|İspanya
|4
|Kıyı Karakol Gemisi
|BVL (Guaiquerí)
|İspanya
|4
HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ
Venezuela, Güney Amerika'nın en kapsamlı ve çok katmanlı hava savunma altyapılarından birine sahiptir.
|Kategori
|Sistem Adı
|Köken
|Tahmini Sayı
|Uzun Menzilli SAM
|S-300VM (Antey-2500)
|Rusya
|12 Batarya
|Orta Menzilli SAM
|Buk-M2E (9K317M2)
|Rusya
|9 Batarya
|Kısa Menzilli SAM
|S-125 Pechora-2M
|Rusya
|44 Batarya
|MANPADS
|Igla-S
|Rusya
|Çok sayıda
|Uçaksavar Topu
|ZU-23-2
|SSCB
|~200
(Kaynak: Global Firepower, AA)