Venezuela dosyası açıldı: Başkenti neresi, Müslüman mı, askeri gücü kaçıncı sırada?

VENEZUELA'NIN ASKERİ GÜÇ SIRALAMASI

◾Venezuela'nın askeri kapasitesi, hem bölgesel hem de uluslararası düzeyde dikkat çeken konular arasında yer almaktadır. Global Firepower (GFP) tarafından yayımlanan 2025 yılı askeri güç endeksine göre ülke, değerlendirmeye alınan 145 devlet arasında 50. sırada bulunmaktadır.

◾Bu sıralama; askeri personel sayısı, silah ve teçhizat düzeyi, savunma bütçesi, lojistik imkanlar ve coğrafi koşullar gibi 60'tan fazla değişkenin birlikte ele alındığı kapsamlı bir hesaplama sonucunda oluşturulmaktadır. Venezuela'nın listedeki yeri, bazı Güney Amerika ülkelerinin gerisinde kaldığını gösterse de, küresel ölçekte orta seviyede bir askeri güce sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Ülkenin silahlı kuvvetleri "Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetler" (FANB) adıyla bilinmektedir.