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Prens ayaklarına geldi! Sussex Dükü Harry yanlış zili çaldı olanlar oldu

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin dışlanmış prensi Sussex Dükü Harry, Londra'da güvenlik kameralarına yakalandı. Arkadaşının evini ararken yanlış kapının zilini çalan Harry'yi kamerada gören apartman sakinleri şaşkına döndü.

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Giriş Tarihi :10 Mayıs 2025 , 12:36 Güncelleme Tarihi :10 Mayıs 2025 , 12:40
Prens ayaklarına geldi! Sussex Dükü Harry yanlış zili çaldı olanlar oldu

Sussex Dükü Harry Londra'da arkadaşının evini ararken yanlış kapının zilini çaldı ve kamerada görüntülendi.

Prens ayaklarına geldi! Sussex Dükü Harry yanlış zili çaldı olanlar oldu

APARTMAN SAKİNLERİ ŞAŞKINA DÖNDÜ

Bir apartman sakini, temizlikçisinin kapıyı açtığını ancak kraliyet mensubunu tanımadığını söyledi. "Kamerada onu görünce şok olduk. Komşular konuşmaya başlayana kadar pek fark etmemiştik. Sonra da 'Aa evet!' dedik." şeklinde konuştu.

Prens ayaklarına geldi! Sussex Dükü Harry yanlış zili çaldı olanlar oldu

Başka bir kaynak ise "Kapısını çaldığı iki ev, yaklaşık yarım mil (yaklaşık 800 metre) uzunluğundaki yolun tamamen zıt uçlarındaydı." dedi.

Prens ayaklarına geldi! Sussex Dükü Harry yanlış zili çaldı olanlar oldu

Apartman sakini ayrıca "Hangi evi hedeflediğine dair bir fikri olmaması biraz garip. Kendinizi güvende hissetmediğiniz bir durumda bile pek çok insanın yolda yürüyüp kapıları çalacağını sanmıyorum." ifadelerini kullandı.

Prens ayaklarına geldi! Sussex Dükü Harry yanlış zili çaldı olanlar oldu

KAPIDA TAKIM ELBİSELİ PRENS

Dış kapı kamerasında 40 yaşındaki Harry mavi bir takım elbise içinde, sağ kulağında bir telefonla görülüyor.

Fotoğraf, The Sun on Sunday'in Harry'nin bir arkadaşının lüks evinde kaldığını ve güvenlik protokollerine aykırı olarak ön kapıya yemek servisi getirttiğini yayımlamasının ardından ortaya çıktı.

Prens ayaklarına geldi! Sussex Dükü Harry yanlış zili çaldı olanlar oldu

"HAYATIM TEHLİKEDE" DEMİŞTİ

Harry, eşi Meghan ile birlikte kraliyet ailesinden istifa ettikten sonra 24 saat silahlı polis bulundurma hakkının otomatik olarak kaldırılmasının ardından İngiltere'de bulunduğu sırada " hayatının tehlikede olduğunu " Temyiz Mahkemesi'nde savunmuştu.

Davayı kaybettikten sonra Kaliforniya'da BBC'ye verdiği röportajda Royals'a bir kez daha yüklendi.