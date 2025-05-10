Prens ayaklarına geldi! Sussex Dükü Harry yanlış zili çaldı olanlar oldu

Sussex Dükü Harry Londra'da arkadaşının evini ararken yanlış kapının zilini çaldı ve kamerada görüntülendi.

APARTMAN SAKİNLERİ ŞAŞKINA DÖNDÜ Bir apartman sakini, temizlikçisinin kapıyı açtığını ancak kraliyet mensubunu tanımadığını söyledi. "Kamerada onu görünce şok olduk. Komşular konuşmaya başlayana kadar pek fark etmemiştik. Sonra da 'Aa evet!' dedik." şeklinde konuştu.

Başka bir kaynak ise "Kapısını çaldığı iki ev, yaklaşık yarım mil (yaklaşık 800 metre) uzunluğundaki yolun tamamen zıt uçlarındaydı." dedi.

Apartman sakini ayrıca "Hangi evi hedeflediğine dair bir fikri olmaması biraz garip. Kendinizi güvende hissetmediğiniz bir durumda bile pek çok insanın yolda yürüyüp kapıları çalacağını sanmıyorum." ifadelerini kullandı.