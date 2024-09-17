Ünlü rapçi Diddy Combs tutuklandı! Sırada Kraliyet Ailesi: Cinsel taciz, insan ticareti…

ABD 'de taciz, tecavüz, seks ticareti suçlamaları ile dört dava ile karşı karşıya olan dünyaca ünlü milyarder Rapçi Diddy tutuklandı.

Combs'un hangi suçlamalarla karşı karşıya olduğu henüz açıklanmadı.

New York Post, gecenin erken saatlerinde oğlu Christian "King" Combs ile Manhattan'da yürürken fotoğraflanan Combs'un, genellikle seks kaçakçılığı soruşturmalarıyla ilgilenen İç Güvenlik Soruşturmaları tarafından Park Hyatt New York'ta gözaltına alındığını bildirdi.

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CİNSEL ŞİDDET, İNSAN TİCARETİ…

Combs, 1990'lı ve 2000'li yıllarda Mary K. Blige, Usher, Lil Kim ve merhum Biggie Smalls gibi ünlü Hip Hop'çılara yapımcı olarak ün kazandığı dönemde, tekrarlayan cinsel ve fiziksel taciz olaylarıyla suçlanmıştı.

Geçtiğimiz kasım ayında eski kız arkadaşı R&B şarkıcısı Cassie Ventura'nın kendisine açtığı davada, ilk olarak ona karşı yıllardır uyguladığı aile içi ve cinsel şiddet ve hatta insan ticareti suçlamasıyla itham edilmişti.