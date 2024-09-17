Ünlü rapçi Diddy Combs tutuklandı! Sırada Kraliyet Ailesi: Cinsel taciz, insan ticareti…

Taciz, tecavüz ve seks ticareti ile suçlanan dünyaca ünlü milyarder Rapçi Diddy Combs tutuklandı. Ucu Hollywood'dan Kraliyet Ailesi'ne kadar uzanan sapkınlıkta ilk hedef Diddy oldu. İşte, ünlü Rapçiye yönelik suçlamalar ve Hollywood'dan üst düzey siyasilere ve İngiliz Kraliyet Ailesi'ne pedofili sapkınlığının portresi…
ABD'de taciz, tecavüz, seks ticareti suçlamaları ile dört dava ile karşı karşıya olan dünyaca ünlü milyarder Rapçi Diddy tutuklandı.
SEKS TİCARETİ İLE SUÇLANIYOR
Yetkililer, ünlü rapçi Sean "Diddy" Combs'un federal seks ticareti soruşturması kapsamında pazartesi gecesi New York City'deki bir otelde tutuklandığını söyledi.
New York Post, gecenin erken saatlerinde oğlu Christian "King" Combs ile Manhattan'da yürürken fotoğraflanan Combs'un, genellikle seks kaçakçılığı soruşturmalarıyla ilgilenen İç Güvenlik Soruşturmaları tarafından Park Hyatt New York'ta gözaltına alındığını bildirdi.
Combs'un hangi suçlamalarla karşı karşıya olduğu henüz açıklanmadı.
CİNSEL ŞİDDET, İNSAN TİCARETİ…
Combs, 1990'lı ve 2000'li yıllarda Mary K. Blige, Usher, Lil Kim ve merhum Biggie Smalls gibi ünlü Hip Hop'çılara yapımcı olarak ün kazandığı dönemde, tekrarlayan cinsel ve fiziksel taciz olaylarıyla suçlanmıştı.
Geçtiğimiz kasım ayında eski kız arkadaşı R&B şarkıcısı Cassie Ventura'nın kendisine açtığı davada, ilk olarak ona karşı yıllardır uyguladığı aile içi ve cinsel şiddet ve hatta insan ticareti suçlamasıyla itham edilmişti.